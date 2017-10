Acuario – Domingo 8 de octubre 2017: Una semana que te fascinará por lo que sucederá

Noticiero astrológico: Estamos bajo los efectos de una semicuadratura de Neptuno con Urano, ambos retrógrados. La influencia planetaria que está envolviendo tu signo acuariano te llenará de entusiasmo para acometer una tarea delicada que hasta ahora no te habías atrevido realizar. Abre bien los ojos pues este es un domingo cargado de sorpresas. Estarás muy receptivo y reconocerás enseguida lo que más te conviene. No te impacientes, sin embargo, si algo no sale de la forma que lo tenías planeado pues las circunstancias que te envuelven son muy cambiantes y en donde menos piensas hay un giro imprevisible que te hará reconsiderar una actitud o cierta manera de actuar.



publicidad

Amor

Hoy domingo 8 de octubre la Luna está en Tauro, pero moviéndose ya hacia Géminis. Los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. La Luna en tránsito por tu signo acentúa tu intuición y te ayuda a entender mejor lo que debes hacer con tu vida amorosa para evitarte problemas emocionales y sacar adelante tu relación de pareja.

Salud

Si estás en algún equipo escolar o te interesa jugar con otras personas como parte de tu actividad física hoy es un buen día para participar en juegos competitivos o en actividades deportivas pues tu salud goza en este ciclo un nivel alto de energía, acuariano.

Trabajo

Los asuntos de trabajo que se hagan a través del teléfono y la correspondencia pueden tener algunas demoras debido a las influencias retrógradas de Urano y Neptuno. Sin embargo, apóyate más en tu palabra directa y evita conjeturas y suposiciones que pueden desconcertarte.

Dinero y fortuna

Separa un dinero extra para las eventualidades. Lo que dediques a ese proyecto te será de mucha ayuda en estas próximas semanas y la temporada navideña, que prácticamente está a las puertas pues de octubre a diciembre hay solamente dos meses.



Ritual para mejorar la relación con tu amor Por más linda y saludable que sea una relación o aunque creamos que nos está yendo muy bien en ella, es inevitable tener una que otra pelea. El problema ocurre cuando van escalando y sentimos que cada vez son más frecuentes. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si sientes que cada vez hay más problemas en tu relación sentimental, que todo el tiempo están irritados o molestos, o no tienen ya de qué hablar, este ritual es para ti. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir No hay nada como sentarse a platicar los problemas con tu pareja, pero también puedes abrir tu mente y corazón antes con un sencillo ritual esotérico para ayudar a tranquilizar las cosas. ¿Estás listo? Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Priimero necesitarás una vela rosa, que simboliza el romanticismo y el amor más sincero. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir También unas cuantas flores de manzanilla, que es una gran planta que aporta excelentes beneficios para tranquilizarnos y alcanzar la serenidad. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Estamos acostumbrados a tomarnos un rico té de manzanilla para casos de insomnio o nerviosismo, y es que esta planta tiene un gran poder natural para relajarnos. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Por último, obtén una foto en donde estés con tu pareja, o consigue uno de sus objetos personales. Ponlo todo en un centro de trabajo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Consagra la vela rosa para el ritual, explicando que la usarás para este ritual de amor. Ponla al lado de la manzanilla y ahora concéntrate en tu amor. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Escribe tu nombre completo y el de tu pareja siete veces en un papel y lo vas a doblar, colocándolo junto a la manzanilla y la vela. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Piensa en tu relación de pareja y fíjate en todas las cosas hermosas que tienes en ella. Recuerda por qué te enamoraste en primer lugar y deja que los pensamientos aborden tu mente. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Ahora le pedirás a la diosa del amor, sea Venus o Afrodita, que responda a tu llamado con unas sencillas palabras. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir "Ayúdanos a que nuestro amor no se marchite y siga vivo. Que nuestra comunicación sea mejor y más fluida. Que desaparezcan todos los malos entendidos. Que así sea y así será", repite en voz alta. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Enseguida toma el papel con tu nombre y el de tu pareja y lo vas a quemar cuidadosamente. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Las cenizas las vas a depositar en algún lugar con agua que fluya, de preferencia un riachuelo. Si no, lo más sencillo es tirarlas al desagüe. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Con mucha fe y el corazón abierto, esperamos que las discusiones en tu relación disminuyan y los problemas se eliminen. Recuerda que el amor lo puede superar todo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir



La leyenda de la Mano en la Reja