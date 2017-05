Acuario – Domingo 7 de mayo 2017: La Luna en tu elemento activa tu sexto sentido

7 de mayo | No hagas caso a lo que dicen, podrías quedar envuelto en un chisme

No es momento de traer nada negativo o poco constructivo a tu presente ya que lo que siempre cuenta en la vida es el ahora, el tiempo actual. Si vives arrastrando algo que te causa daño, la única persona perjudicada vas a ser tú. Olvida y adelante. Vive con felicidad y desenfado. Deja a un lado las viejas recriminaciones del pasado y no te atormentes por las cosas que no puedes resolver en estos momentos en tu vida amorosa pues con paciencia y buenas intenciones te comunicarás mejor con tu pareja, acuariano.

Amor

La Luna continúa transitando por Libra que es un signo de elemento aire, como el tuyo, Acuario. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Te sentirás renovado, y si terminaste recientemente una relación ahora te encuentras en la mejor disposición para reconstruir tu vida sentimental y afectiva desde todos los ángulos.



Salud

Te envuelve una fuerte energía cósmica procedente del tránsito planetario de hoy que puede ayudarte, o perjudicarte. Descarga toda esa fuerza en algo creativo y tu salud no se verá afectada por los problemas diarios. Una actividad física en la casa te ayudará muchísimo.

Trabajo

Hoy domingo se combinan factores astrales positivos en tu horizonte laboral y si estás pensando dejar tu empleo, o empezar una actividad diferente, tus perspectivas son favorables. Te encuentras en el momento propicio para iniciar un trabajo nuevo, si estudias bien tu decisión.

Dinero y fortuna

Hay ciertas tendencias planetarias en tu horóscopo que demandan de ti mucho cuidado y precaución a la hora de firmar importantes documentos o empezar negocios relacionados con compra y venta de terrenos, casas o propiedades en general. Tu inteligencia te ayudará.