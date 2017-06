Acuario – Domingo 4 de junio 2017: Te acercas cada vez más a esa persona

No hay distancias que puedan matar el amor cuando es verdadero. Más... Por Profesor Zellagro

Noticiero astrológico: Hoy el planeta Marte empieza a transitar por el signo de Cáncer. Es importante que tomes decisiones y no sigas confiando en lo que te dicen los demás. No lo pienses mucho. Ese viaje promete y si te quedas esperando por “el mejor momento” posiblemente la vida pase frente a tus ojos y no puedas atrapar lo que ahora está llegando a tu entorno. Se abre una puerta de oportunidades económicas que debes atravesar y lanzarte con decisión a la conquista de lo que mereces. La vida ofrece un color diferente cada mañana y eso es lo que debes apreciar con la claridad intuitiva que caracteriza tu signo Acuario, del elemento aire.

Amor

La Luna está en tránsito por Libra moviéndose a Escorpión. Marte entra en Cáncer y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Ten cuidado, no prometas demasiado para no comprometerte sentimentalmente durante este ciclo que estás atravesando ya que tiendes a actuar de forma emocional y luego te verías complicado con escenas fuera de tu control.



Salud

La energía de la Luna contribuye a que te sientas muy activo. Hay algunas personas que están tratando de causarte problemas y no debes prestarles atención porque tu salud vale más que cualquier tipo de discusión o pelea.

Trabajo

A partir de mañana lunes vas a descubrir nuevas formas de incrementar tu productividad y resolver todos esos problemas laborales que te agobiaron tanto, pero que ahora los ves con una óptica diferente con una gran claridad mental y buena disposición.

Dinero y fortuna

Este nuevo ciclo económico del mes de junio recientemente iniciado te permitirá salir felizmente de situaciones difíciles, pero aún no ha llegado ese buen momento que esperas y que será mejor de lo que pensabas.