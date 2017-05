Acuario – Domingo 28 de mayo 2017: Se revoluciona totalmente tu vida amorosa

La influencia planetaria que está ocurriendo en tu paisaje afectivo te impulsará a buscar nuevas opciones y soluciones que hasta ahora no habías considerado. Felizmente, la buena energía de tu regente, Urano, directo, te coloca en un tono abierto, con más profundidad para entender y discutir menos. Todo esto revoluciona de forma positiva tu vida amorosa y aquello que te inquietaba se empieza a solucionar ingentemente. Tu carisma está en alza, pero no te excedas ni permitas que gente negativa te manipule y te lleve a dónde ellos quieren. No te dejes envolver por falsas promesas.

Amor

Este domingo la Luna continúa en Cáncer, pero ya moviéndose hacia Leo. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Surge una aventura romántica. No te detengas y sigue adelante sobre todo si estás libre, o tu relación está al terminarse. La felicidad no espera en los sitios menos comunes, algo insólito como tu signo acuariano sucederá en estos días finales de mayo y primeros de junio.



Salud

Procura caminar aunque sea media hora cada día pues algo es mejor que nada. Trata de incorporar siempre en tu rutina diaria ejercicios respiratorios tipo Yoga o similares que te ayuden a aprovechar mejor el oxígeno y adoptar un estilo de vida más saludable.

Trabajo

Debes esforzarte, estudiar, no rezagarte y ponerte a la altura de los tiempos pues si no te modernizas quedarás atrás en la carrera. Supérate y triunfarás, no temas a las nuevas tecnologías, tú puedes dominarlas.

Dinero y fortuna

Estarás frente a muy buenos negocios y opciones. Explora y agota todas las posibilidades antes de desecharlas porque puedes descubrir talentos ocultos de tu parte que te producirán dinero.