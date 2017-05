Acuario – Domingo 21 mayo 2017: Un resbalón no es una caída

El Mono en el Mes del Caballo (del 19/20 de mayo al 20/21 de junio)

Posiblemente estés algo preocupado por ciertas dificultades económicas imprevistas surgidas a última hora. No te desalientes por nada pues si continúas trabajando con entusiasmo no solamente tendrás éxito laboral sino más dinero. No sigas los consejos ni recomendaciones de un amigo alocado para quien las responsabilidades laborales no existen y ponte a tono con tus realidades. Si te están tentando a dejar un buen trabajo por otro que está inseguro no cedas.



En el Mes del Caballo se acentúa tu compatibilidad amorosa con el Dragón Foto: Shutterstock | Univision

