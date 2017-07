Acuario – Domingo 2 de julio 2017: Tus percepciones son muy claras

No dejes que un impulso te cause enojo, acuariano. Tú sabes escuchar y hablar cuando te interesa resolver algo importante, así que controla esos impulsos y te irá mejor. En este domingo lo más importante es que no te precipites ni saltes a conclusiones sin considerar todos los factores. Convertirás este día en algo estupendo si te lo propones pues aunque surjan algunas situaciones inesperadas las podrás transformar a tu favor en la medida que veas el todo, y no las partes. En el amor, por ejemplo, es tu ciclo de la recuperación de terreno que pensaste habías perdido por haber dicho o hecho algo inapropiado en un mal momento. Sabrás sobreponerte a todo lo negativo.



Amor

Hoy domingo la Luna se está desplazando desde Libra hacia Escorpión. Los planetas Saturno, Neptuno, y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tú tienes mucho carisma y sensualidad y si hoy los pones a funcionar, verás cómo se arregla en un dos por tres la situación amorosa incómoda en que te puedes haber colocado, sin proponértelo, debido a un error de apreciación.

Salud

Aguarda un poco antes de empezar un tratamiento nuevo si padeces de problemas crónicos pues las decisiones poco pensadas no te convienen. Antes de hacer algo delicado con tu salud consulta varios especialistas, y escucha otras opiniones.

Trabajo

Hay ocasiones en que las parejas trabajan en la misma compañía. Si ese es tu caso y ambos están empleados en el mismo edificio debes ser muy sensato y maduro durante este ciclo porque podrían suscitarse situaciones capaces de provocar celos o enemistades laborales por malas interpretaciones.

Dinero y fortuna

Hay ciertas personas desleales dándote vueltas. No hagas tratos de dinero con quienes no conozcas bien aunque te presenten documentos aparentemente legales. Si algo dentro de ti te indica cierta sospecha es mejor actuar con desconfianza y no caer en una trampa económica.

