Acuario – Domingo 18 de junio 2017: No te dejes manipular

Existen algunas gentes amargadas y entrometidas, con problemas personales, que se te acercan y traen intranquilidad en tu vida amorosa comentando cosas que no son ciertas y sembrando en ti la semilla de la duda y la desconfianza. Apártate de ellas y no permitas que interfieran en tus relaciones sentimentales ni sociales pues si les prestas atención estropearías esta buena onda astral que en estos momentos está dándote vueltas dentro de tu horóscopo acuariano. Una circunstancia inesperada te coloca en el camino del dinero. No le des espalda a las oportunidades que surjan.

Amor

La Luna continúa transitando por el signo de Aries. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados. Piénsalo muy bien antes de comprometerte seriamente en algo nuevo que esté llegando a tu horizonte emocional ya que puede tratarse de un impulso momentáneo sin mucha seriedad, o meramente una atracción sexual.



publicidad

Salud

No descuides tus visitas al médico, particularmente si no lo has hecho en estos meses pasados. Cualquier problema físico, si es tratado a tiempo te evitará mayores complicaciones dentro de tu régimen de vida.

Trabajo

Este ciclo astral demanda de ti un nivel mayor de comprensión y cooperación. Si no trabajas en equipo no lograrás lo que deseas, es tiempo de unirte mejor a los demás para alcanzar las metas.

Dinero y fortuna

Los contratiempos que enfrentas son parte del proceso de desarrollo económico que estás ahora atravesando. Aprende de tus experiencias y pon a funcionar tu talento unido a tu extraordinaria intuición acuariana, que ahora está muy atinada.