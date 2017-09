Actriz que interpreta a Lupita D'Alessio sufrió taquicardias al inhalar azúcar glass

Mariana Torres sufrió en carne propia la ansiedad y dependencia que tenía Lupita D’Alessió por usar cocaína. La actriz de 31 años de edad tuvo que echar mano de un entrenador que le explicó cómo representar esa faceta en su papel: “Fueron de las escenas más complicadas porque yo nunca he vivido ni sentido ninguna adicción, no sé qué te provoca, tuve un coach que estuvo todo el tiempo conmigo diciéndome a ver esto se hace así, se siente tal cosa y la primera escena donde se mete un pase (inhala cocaína) si fue muy fuerte porque yo lo viví, yo lo sentí”.

La actriz que interpreta a la llamada ‘Leona dormida’ en la serie ‘Hoy voy a cambiar’ confiesa en exclusiva para Univision Entretenimiento que las escenas tenían que ser tan reales que en verdad inhaló polvo por su nariz: “Obviamente es azúcar glass, es algo que no te daña y así. (Lo hice) muchas veces porque cada escena hay que hacerla muchas veces, entonces en las noches eran unas taquicardias, sudor, no podía dormir por tanto dulce, de verdad que lo sufrí”.



Conoce al elenco de la intensa historia de 'Hoy voy a cambiar' Victoria Viera es la actriz que la interpreta en la etapa infantil, sus primeros años tampoco fueron fáciles. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Mariana Torres nos mostrará los inicios de los excesos de Lupita y cómo fue ganando renombre en los escenarios. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Mientras que Gabriela Roel nos deleitará con la etapa adulta, esta actriz nos mostrará cómo la cantante 'tocó fondo' y cómo renacerá de entre las cenizas. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ferdinando Valencia da vida a José Vargas, el primer esposo de Lupita y con quien tuvo a dos de sus hijos, Jorge y Ernesto. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Sabdul fue su pareja sentimental durante tres años, siendo productor de uno de los más grandes discos de la cantante, pero el amor se les terminó y decidieron separarse. Este papel lo interpreta Raúl Olivo. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Ari Telch es 'Sergio Gómez', otra de las parejas de la intérprete de 'Mentiras'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fabián Mourá se convertirá en 'Rossen', el modelo alemán que fue el último esposo de Lupita. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir La cantante tuvo tres hijos, y estos son los actores que les darán vida, Axel Alcantara (Ernesto), Francisco Luna (Cesarín) y Josué Gutiérrez (Jorge). Foto: Televisa | Univision 0 Compartir 'Jorge' es el hijo mayor de la 'Leona dormida', él verá cómo su madre se hunde en los excesos. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mientras que 'Cesarín' es el más pequeño de ellos, él se verá marcado por la mala vida de su madre. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Esta historia está llena de personajes que influyeron en todos los aspectos en la vida de Lupita D'alessio. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Tal es el caso de Darío T'Pie, quien interpreta a 'Papá Quiroga'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Raúl Velasco es una personalidad que la impulsó en su carrera, Mauricio Castillo es el actor que lo interpreta. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Isabella Camil interpretará a la madre de Lupita, sin duda la mujer que fue el pilar de su vida. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Descubre cómo Lupita D'alessio se convirtió en una estrella de la música y conoce los excesos y tragedias que la han acompañado a lo largo de su vida, no te pierdas el estreno de 'Hoy voy a cambiar' el 11 de septiembre a las 10PM/9C por Univision. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir



Con el pasar los días de grabación, Torres aprendió a cuidarse más y evitar que su nariz se le irritara por inhalar azúcar: “Los primeros días era muy inexperta y pues inhalaba y ya. Las otras veces era de echarme agüita, me sonaba la nariz, las pastillas ya no me las tomaba todas porque las primeras veces si eran 8 pastillas de un jalón, después ya le iba bajando a dos y las escupía porque se puede truquear, pero al principio no truqueé nada”.

Mariana no tuvo la oportunidad de compartir experiencias con la ‘Leona Dormida’, lo cual, dice, le permitió interpretarla a su manera: “No la conozco, nunca platiqué con Lupita Dálessio, yo pensé que la iba a conocer incluso me estuve preparando para hacerle unas preguntas, me fui a un concierto de ella y nos llevaron -a las Lupitas junto con Rubén Galindo y su familia- a verla. En teoría íbamos a entrar al camerino a verla y no sé qué pasó, si Lupita estaba cansada, pero la verdad lo agradecí”.



Resumen de Hoy voy a cambiar capítulo 8 Televisa 0 Compartir

Otro de los retos que tuvo que superar Mariana, fue la representación de la vida sexual de la D’Alessio: “Semanas antes de empezar, los productores me dijeron: 'a ver Mariana, esa intensidad que vemos de Lupita, también la llevó a su vida íntima’, ella tenía que dominar. Entonces, el director me dijo: ‘No quiero llegar a esas escenas y que me digas: oye cuídame, no se me vaya a ver’ y yo de verdad me abrí y entregué todo mi ser, de hecho ya me conocen alguna bubbie, la verdad, porque sÍ salió ahí todo pero no importa porque de verdad era necesario”.