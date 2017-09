Actriz de 'La Piloto' da gracias porque no murió aplastada durante el terremoto en México

➡️➡️➡️ Desliza... Hoy SOLO puedo decir GRACIAS! GRACIAS a todos por sus oraciones, sus palabras de aliento, su solidaridad, ayer fue uno de los días más duros y angustiantes de toda mi vida. 4 horas intentando llegar a donde estaban mi hija y mi familia, 4 horas de caos en las calles, caminando, pidiendo ayuda para llegar, sin saber que hacer... Así quedó la casa donde estábamos grabando, estos fueron los escombros que me cayeron encima, hoy al pensar todo con más calma, me siento afortunada, creo que Dios y la virgen me cubrieron al momento de mi salida, es la única explicación que tengo a mis "raspadas", hubiera podido quedar sin duda alguna aplastada debajo de todo esto que empezó a caer mientras yo intentaba llegar a la calle. Hoy solo puedo pedir que sigan orando por nosotros, que nos ayuden a ayudar, hoy Mexico necesita nuestra solidaridad y nuestro amor. #MexicoLindoYQuerido estamos contigo 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #FE #VirgencitaDeGuadalupe #MiVidaEnSusManos #Esperanza #Amor #LaNaturalezaGrita

