Accidente en Reforma: cuando las redes culpan a la víctima Karla Saldaña

Karla Saldaña es una de las cuatro personas que murieron en un trágico accidente en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México la madrugada del viernes 31 de marzo. El choque fue ocasionado por un hombre que conducía un BMW a 184 kilómetros por hora en estado de ebriedad, según la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. El conductor Carlos Salomón Villuendas fue el único sobreviviente.

Tras el accidente, varias personas en redes sociales han culpado a la víctima de su propia muerte por haber salido sin su esposo esa noche, reflejando el profundo machismo que aún prevalece en la sociedad mexicana. Para estos críticos, a diferencia de las otras tres víctimas del accidente, en el cual el automóvil de lujo se partió a la mitad tras chocar contra un árbol y un poste, la causa de muerte de Karla, no fue culpa del conductor borracho, sino de ella, "por puta".



Karla, de 29 años, se había casado por el civil con su novio Benito Jiménez meses antes del fatal choque. Benito planeaba darle el anillo de compromiso este abril en el restaurante El Lago para por fin casarse por la iglesia, según reportaron medios mexicanos. La noche de su muerte Karla le había dicho a su novio que se quedaría en casa, pero tiempo después su mejor amigo, Luis Fernando García Heredia (quien también murió en el accidente) la "sonsacó" para ir de fiesta, por lo que salió de su casa a las 12:10 am, según apreció en las cámaras de seguridad la madre de Saldaña horas después.



Algunos de los comentarios de odio en redes sociales contra Karla Saldaña, quien murió en un accidente automovilístico el 31 de marzo por un conductor en estado de ebriedad que manejaba a casi 200 kilómetros por hora. Facebook

"Que mujer casada decente anda en la calle con otros cabrones a esa hora!!! Y todavía su viejo quiere justicia, que barbaro!!!! (sic)", escribió una persona en los comentarios de la noticia publicada por un medio mexicano en Facebook.

"No era lugar ni hora para que una mujer seria y comprometida anduviera de juerga con amigos en la madrugada, yo pense que las mujeres que se aprecian serian algunas mujerzuelas que andaban acompañando a esos sujetos!! (sic)" escribió otro usuario cuyo comentario de odio obtuvo cientos de 'likes'.

Facebook convirtió las cuentas de las víctimas del choque de Reforma en páginas para "recordar y celebran sus vidas", sin embargo, algunas personas incluso se han tomado la molestia de visitar el perfil de Karla para publicar comentarios para desprestigiarla en el mismo y burlarse de la manera en la que quedó su cuerpo tras el accidente.



México: cuatro personas murieron en un BMW este viernes. Tres por un choque y una por puta. Las mujeres siempre nos morimos por putas. pic.twitter.com/msagwncz4T — Tania Tagle (@Tania_Tagle) April 3, 2017

Mientras tanto, los familiares y el viudo de Karla Saldaña exigen justicia a las autoridades contra el conductor y además, planean abrir una investigación contra la compañía de valet parking que le entregó las llaves del BVM a Carlos Salomón cuando estaba alcoholizado, según reportó el diario Excélsior.

"Espero justicia, espero que las autoridades tomen conciencia de que no pueden ser impunes, no puede pasar como un accidente de tránsito. No puede ser, es la vida de cuatro seres humanos, y por lo tanto también a las familias, porque al morir nuestros hijos, muere parte de nosotros también con ellos", dijo su madre, María de los Ángeles Sánchez de la Cruz.

