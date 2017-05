A un año de su desmayo, Francisca Lachapel revela que perdió el conocimiento por el estrés de entregar la corona

A un año de que Francisca Lachapel se desmayó durante una transmisión en vivo desde Nueva York, la conductora de Despierta América recordó el suceso que atemorizó a sus compañeros y a la audiencia.

"Era una semana de mucho estrés porque me tocaba entregar la corona [de Nuestra Belleza Latina] la semana siguiente", dijo la conductora. "Era mucho trabajo, pero no por el trabajo, porque yo amo mi trabajo, sino que no me cuidaba lo suficiente y ahí está el problema. Me involucré tanto en todo lo que tenía que hacer que me olvidé de tomar agua, me olvidé de comer, me olvidé de todo. Lo único que estaba era en el trabajo. Y terminó con un desmayo, que me dolió el golpe".



Las mejores fotos de Francisca Lachapel Francisca Lachapel es una de las presentadoras consentidas de la casita de Despierta América. es una de las presentadoras consentidas de la casita de Foto: Instagram @franciscalachapeltv | Univision 0 Compartir Francisca nació en Azua de Compostela, República Dominicana, el 5 de mayo de 1989. Foto: Instagram @franciscalachapeltv | Univision 0 Compartir Francisca fue la ganadora de la novena temporada del reality show Nuestra Belleza Latina 2015. Foto: Instagram @franciscalachapeltv | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desde entonces, nos ha sorprendido con su talento y carisma ante las cámaras. Foto: Instagram @franciscalachapeltv | Univision 0 Compartir ¡Elegancia y glamour!, Francisca supo como poner en alto su reinado. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Francisca es una reina que se ha robado el corazón de la audiencia. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Despierta América le ha dado la oportunidad de cumplir grandes sueños en su vida. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Tras entregar la corona de Nuestra Belleza Latina, ella ha seguido demostrando que con valor y perseverancia todo es posible. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Uno de sus más grandes sueños fue entrevistar a Jorge Ramos, ¡y finalmente lo logró! Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La vimos lucir radiante para la noche de People en Español. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Se divirtió a más no poder, durante su entrevista con Ricardo Arjona. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Su buen gusto y sencillez parecen ser el secreto de su día a día. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su cálida sonrisa son el mejor accesorio para conquistar al público. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Este 2017, Francisca fue reconocida con un Premio TVyNovelas y el Premio Soberano. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Vaya donde vaya, Francisca es toda una celebridad que se ha ganado el corazón de la gente. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ella siempre billa ante las cámaras y está lista para seguir cumpliendo sueños. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir

Además, Francisca agregó cómo hizo para recuperarse de lo que llamó "una de las experiencias más desagradables de mi vida".

"Después de eso he tomado muchas medidas a nivel de salud, tomo mi agua, me cuido, como mejor, y sobre todo entiendo que cada cosa va 'pasito pasito, suave suavecito' y ya no me estreso tanto", dijo Francisca el miércoles.

Lo primero que se escuchó la mañana que la conductora se desmayó fue el micrófono caer. Luego, Francisca Lachapel se desplomó sobre Johnny Lozada, uno de sus copresentadores de Despierta América, y aterrizó en el suelo. "¡Ay! ¿Qué paso?", dijo Alan Tacher asustado mientras caía la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 en una acera de Nueva York. Francisca permanecía inerte mientras sus colegas la atendían arrodillados junto a ella.



"Vámonos a una pausa, seguimos con ustedes, vamos a Los Ángeles", dijo William Valdes.

Después de salir de cuadro, paramédicos asistieron a Francisca y la llevaron al hospital. "Oigan, ¡está bien! ¡Francisca está bien!", gritó Alan Tacher en vivo minutos después. La audiencia estalló en gritos de alegría y aplausos. "Ya hablamos con ella, está perfecta, se la llevaron al hospital, pero está todo perfecto y controlado".

Mira cómo se desmayó Francisca Lachapel en vivo en Despierta América aquí: