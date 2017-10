A Tito 'El Bambino' el huracán María le destrozó su hacienda y los ladrones se llevaron lo que quedó

Puerto Rico cuando les digo que la bendición viene en camino es porqué viene. Mucha gente cuando pongo mensajes positivos se ponen cínicos porque piensan que, porqué canto no soy un ser humano de carne y hueso. Hoy voy a mi finca luego de casi 18 días sin ir y me percato que me robaron, lo importante es que se en quién he creído y quien me hace mal yo lo deseo el bien. Solo confío en mi Dios que nunca me ha dejado en vergüenza, lo mejor está de camino!!! #juntossomosmas #Diosesbueno #BRILLO

A post shared by Tito "El Bambino" (El Patrón) (@titobambinoelpatron) on Oct 15, 2017 at 3:54pm PDT