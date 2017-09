Mira la foto de Puerto Rico que ha llegado al corazón de Kim Kardashian, que promete donaciones

A Kim Kardashian se le escapó el sueño esta madrugada; la socialité y empresaria casada con el cantautor Kanye West, compartió su preocupación con sus más de 55 millones de seguidores en Twitter, red social en la cual publicó una inquietante imagen de Puerto Rico.

"S.O.S. Necesitamos agua/comida", se observa desde el aire que han escrito en el asfalto los residentes de Punta Santiago, en el pueblo de Humacao, al este de Puerto Rico, isla devastada por el huracán María el pasado miércoles.



Kardashian, de 36 años y madre de North y Saint, escribió junto a la imagen: "¡Esta foto me rompe el corazón! Estaré donando ayuda a Puerto Rico y ayudándolos a que reciban la comida y agua que necesitan con desesperación. Por favor, aporten ustedes también".



This picture breaks my heart! I will be donating to Puerto Rico and help them get the food & water they desperately need. Please donate! pic.twitter.com/l3kOXifa1I