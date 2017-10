A Dayanara Torres le da "tucu, tucu" (y no de felicidad) faltando horas para su cumpleaños

Miss Universo 1993, la actriz puertorriqueña Dayanara Torres, se alista a celebrar su cumpleaños 43 este sábado, en medio de la tristeza que le causa llevar separada de sus hijos por su participación en la competencia Mira Quién Baila. "Deseosa de ver a mis hijos", publicó hace unas horas en Instagram.

"Son seis semanas ya sin ver a mis hijos, me da tucu, tucu (se le acelera el corazón)", añadió la artista en una entrevista que también hizo pública a través de sus redes sociales. Dayanara intenta consolarse sabiendo que Christian y Ryan están felices, porque la ven en la tele, haciendo lo que a ella le gusta. "Que me quieran ver feliz, haciendo lo que me gusta, dice mucho de la personalidad de mis hijos. Son lindos de verdad".



Mira cómo han crecido los hijos de Dayanara Torres y Marc Anthony El cantante Marc Anthony y la ex reina de belleza Dayanara Torres se conocieron en 1999, para después casarse en 2002 en San Juan, Puerto Rico. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Fruto de su matrimonio fueron Ryan Adrian y Christian Marcus, quienes ya son todos unos jovencitos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Christian Marcus nació el 5 de febrero de 2001, después de la boda civil de sus padres. Tras su nacimiento, Dayanara y Marc se separaron, para después regresar y casarse por la iglesia en 2002. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Actualmente Christian Marcus tiene 17 años y, aunque es muy parecido a su padre, no cabe duda de que heredó lo mejor de su mamá. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El guapo es muy unido a su madre y su hermano pequeño, Ryan. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El joven se lleva muy bien con sus medio hermanos, hijos de la cantante Jennifer López. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ryan Adrian nació el 16 de agosto de 2003 y tiene 14 años. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En esta foto de la portada del disco 'Contra la corriente', de 1997, queda evidente que el cantante le trnasmitió mucho de su genética al menor de los hijos de Dayanara. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Gracias a Dayanara hemos podido ver la evolución de sus hijos en redes sociales. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Así como presenciar momentos familiares muy especiales. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Los jóvenes se llevan muy bien con todos sus medios hermanos y con las exparejas de su papá. Aquí podemos ver a Ryan y Christian al lado de Shannon de Lima y Jennifer López. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Aquí aparecen Álex ‘Chase’ Muñiz (izq.), hermano de Ariana (extrema derecha), a quien el cantante quiere como si fuera su hijo. Al lado de él Ryan, Max, Marcus y Emme. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marc Anthony es muy cercano a todos sus hijos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Dayanara viaja mucho con sus hijos y siempre comparte los momentos más importantes con sus más de 400 mil seguidores. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Tras haber enfrentado una batalla legal contra Marc Anthony por la manuntención de sus hijos, y después de quedarse sin dinero, la actriz y modelo ahora triunfa en el programa de Univision 'Mira Quien Baila' y poco a poco retoma las riendas de su carrera. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en “Ahora que están más grandes, siento que los puedo soltar un poquito. Ya el trabajo está empezando y me siento feliz. Los niños también quieren que haga lo que estoy haciendo”, comentó la actriz. Foto: Univision | Univision 0 Compartir

La protagonista de películas como 'Linda Sara' y '200 cartas', compartió este viernes su ruego para que a sus seguidores sin hijos, "Dios algún día los bendiga con la dicha de un amor tan puro y hermoso como el que me ha regalado a mi", a través de Christian y Ryan.

Los hijos de Dayanara tienen 16 y 14 años y estudian en California. En estos días están bajo el cuidado de Lucy Delgado, la mamá de la artista, mientras ella intenta ganar esta quinta temporada de Mira Quién Baila, en Florida. Las casi 2,700 millas (4,345 km) que los separan, ponen triste a Dayanara, quien sin pensarlo dos veces confesó que le hace "mucha falta" su familia.

Para colmo, quien se ha convertido en una amiga entrañable, su rival en Mira Quién Baila, Victoria 'La Mala', está nominada esta semana enfrentando el riesgo de tener que abandonar el show este domingo.



publicidad