Wizards humillan a los Celtics con una racha 26-0 y empatan la serie

Bradley Beal anotó 29 puntos y Washington Wizards aprovecharon una racha de 26-0 en el tercer cuarto para vencer a los Boston Celtics 121-102 el domingo por la noche para empatar la serie de la segunda ronda a dos juegos cada uno.

Estadísticas del partido

John Wall agregó 27 puntos y 12 asistencias para Washington. Wall tuvo siete puntos, tres asistencias y dos robos durante la racha del tercer cuarto que incluyó ocho pérdidas de balón de los Celtics. Otto Porter anotó cuatro de sus 18 puntos en el tramo dominante de seis minutos que también incluyó cinco puntos de Markieff Morris.



