Wall anota 32 y los Wizards comienzan la magia venciendo a los Hawks

John Wall anotó 32 puntos, la mayor cantidad de su carrera en playoffs, y los Wizards de Washington comenzaron con el pie derecho su serie de la primera ronda, al vencer el domingo 114-107 a los Hawks de Atlanta.

Estadísticas del partido

Wall sumó 15 unidades en el tercer periodo, y finalizó con 14 asistencias, otro récord personal en playoffs.



🎥 Highlights: @KeefMorris goes for 21 points (11p in the 3rd), 7 rebounds, and 4 blocks!#WizHawks pic.twitter.com/fWwzw72akC

— Washington Wizards (@WashWizards) April 16, 2017