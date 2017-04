Hogar dulce hogar, Wizards doblegan a Hawks

De vuelta en casa, y recuperando la manija, Bradley Beal anotó 27 puntos y John Wall añadió 20 puntos con 14 asistencias, para que los Wizards de Washington derrotasen el miércoles 103-99 a los Hawks de Atlanta, una victoria que les dejó arriba 3-2 en la serie de la primera ronda de los playoffs.

Estadísticas del partido

Dennis Schroder lideró a los Hawks con 29 puntos, incluyendo cinco triples, y 11 asistencias. Pero luego que el disparo de larga distancia del base alemán acercó a Atlanta 101-99 con 70 segundos en el reloj, Wall respondió con un enceste de dos puntos.

En la posesión posterior, Paul Millsap falló para Atlanta. Wall también erró un intento, pero los Hawks desperdiciaron mucho tiempo en el otro extremo y la chicharra sonó.

Millsap acabó con 21 puntos y 11 rebotes.

El anfitrión ha salido victorioso en cada partido de lo que va de la serie.

Washington podrá sentenciar el duelo al mejor de siete partidos y pasar a las semifinales de la Conferencia del Este si se lleva el triunfo en el sexto partido el próximo viernes en Atlanta.



