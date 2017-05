Vladimir Putin opina sobre Trump y el despido del director del FBI mientras juega hockey

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, es gran fanático del hockey, practica incluso con la gente que integra su gabinete; antes de una pequeña practica en Sochi, fue sorprendido por una reportera de la cadena CBS, quien le preguntó acerca de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre despedir al director del FBI, James Comey.

"Su pregunta me parece muy divertida, no se enoje conmigo. No tenemos nada que ver con eso. El presidente Trump está actuando de acuerdo a su competencia y sus leyes en su constitución. ¿Qué hay de nosotros?,

¿Por qué nosotros? Ves que voy a jugar al hockey, con los aficionados al hockey, y te invito a que hagas lo mismo", respondió Putin a los cuestionamientos de la reportera.

El despido de Comey ha levantado inconformidad entre alguno sectores debido a que se encontraba investigando los posibles nexos entre la campaña de Trump y el gobierno ruso.