Joe Johnson guía al Jazz a triunfo sobre Clippers e iguala serie

Joe Johnson anotó 28 puntos y el Jazz de Utah superó el domingo por 105-98 a los Clippers de Los Ángeles para igualar la serie de primera ronda de playoffs a dos victorias por bando.

Johnson, que tuvo la canasta de la victoria en el primer choque de la serie al mejor de siete, convirtió 11 tantos consecutivos para el Jazz durante un tramo crucial del último cuarto, incluyendo una canasta que adelantó a su equipo 91-90 a falta de 3:55 para el final. Jazz llegó a ir perdiendo por siete al principio del cuarto. Los Clippers nunca recuperaron el liderato en la pizarra a pesar de haber controlado el juego durante casi toda la noche.



Joe Johnson was HUGE off the bench - pouring in 28 points to go with 5 assists and 5 rebounds. 📽#TakeNote #LACatUTA pic.twitter.com/g1aYVhKh6V

— Utah Jazz (@utahjazz) April 24, 2017