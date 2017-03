Univision Deportes recibió seis nominaciones para los premios Emmys

Tener el mejor equipo no garantiza los triunfos pero los deja al alcance de la mano. Una prueba de ello son los Emmys en los que, año a año, Unvision Deportes obtiene nominaciones. Y también premios.

Este 2017 no fue la excepción, porque Univision Deportes logró seis distinciones, según anunció oficialmente la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias. Es un reconocimiento al excelente trabajo realizado en el 2016, en el que tuvimos, entre muchos otros eventos, la Copa América Centenario.

Este es el detalle de categorías y nominaciones:

OUTSTANDING ON-AIR TALENT

Adriana Monsalve.

Luis Omar Tapia.



LIVE SPORTS COVERAGE IN SPANISH

Final CAC: Argentina vs. Chile.

Opening Match CAC: COLOMBIA vs. USA.

FIFA QUALIFIER: USA vs. México (Columbus).



OUTSTANDING STUDIO SHOW IN SPANISH

Fútbol Central.

Los ganadores serán anunciados por la Academia el 09 de mayo en una gala en la ciudad de Nueva York. Ese día conoceremos si Univision Deportes se lleva, por tercer año consecutivo, las preciadas estatuillas.