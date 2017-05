Yair Rodríguez vuelve al octágono para el UFC 211, se enfrentará a Frankie Edgar

La estrella mexicana más prometedora de la UFC, Yair Rodríguez, vuelve al octágono este sábado en Dallas Texas para enfrentarse a Frankie Edgar en pelea que forma parte de la cartelera del UFC 211 Miocic vs. Dos Santos 2.



El mexicano se mudó a Chicago para entrenarse en el Valle Flow Striking para consolidarse como una de las figuras de la UFC y desde entonces ha crecido su desempeño, en su última pelea derrotó a BJ Pen en una pelea a cinco asaltos, pero que terminó por la vía rápida.



5 datos que debes saber sobre Yaír Rodríguez Yaír nació en Parral, Chihuahua el 6 de octubre de 1992 y no es el único deportista de su familia. Su primo es el boxeador olímpico Misael ‘Chino’ Rodríguez. Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images | Univision 0 Compartir Hizo su debut oficial en la UFC en 2014 en el UFC 180, enfrentando a Leonardo Morales en las finales de peso pluma. Yaír derrotó a Morales por decisión unánime para convertirse en el ganador del torneo. Foto: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images | Univision 0 Compartir Su combate contra B.J. Penn le permitió hacer historia en la UFC. Además de vencer a su oponente en tan solo cinco minutos y medio, Yaír se convirtió en el primer peleador 100% latino en vencer a un excampeón de la UFC. Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fue miembro del elenco de The Ultimate Fighter Latinoamérca compitiendo por el equipo Velásquez. En las semifinales, Rodríguez detuvo a Rodolfo Rubio a golpes a los 3:55 del primer round. En los cuartos de final, sometió a Humberto Brown mediante sumisión de triángulo a los 2:18 del segundo round. Foto: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images) | Univision 0 Compartir Yaír es cinta negra en taekwondo y las patadas son su técnica favorita de combate. Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images | Univision 0 Compartir

Ahora ante un público amante de la UFC, el de Parral, Chihuahua, deberá convencer a sus fanáticos ante un Frankie Edgar hambriento de triunfos.

Esta es la cartelera estelar para el UFC 211

Stipie Miocic vs. Junior Dos Santos (Pelea por el título paja varonil)

Joanna Jedzejcyk vs. Jessica Andrade (título paja femenil)

Demian Maia vs. Jorge Masvidal

Frankie Edgar vs. Yair Rodríguez

Krzysztof Jorko v. David Branch