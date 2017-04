Daniel Cormier le repitió la dosis a Anthony Johnson

Daniel Cormier retuvo su cetro superpluma al derrotar por sumisión a Anthony Rumble en el combate estelar de UFC 210 celebrado en el KeyBank Center de Nueva York.

El campeón no tuvo fácil el inicio de la pelea en el intercambio de golpes, Johnson conectó con rodilla y cruzados que hicieron ver mal a Cormier, sin embargo salió bien librado al defenderse correctamente con los codos.



En el segundo round Cormier fue más inteligente y apostó por la pelea en la lona ante la constante propuesta de Johnson por permanecer de pie; cuando Cormier logró llevar el pleito al suelo fue cuando se definió la pelea con un estrangulamiento que terminó en la sumisión.

Más allá del resultado, Nueva York se vio sorprendido por el anuncio de Anthony Johnson que dijo se retira de las artes marciales mixtas. "No tengo ninguna excusa. Él fue mejor que yo esta noche. Esta noche me retiro, es mi última pelea. Quiero agradecer a todos los que me apoyaron en mi carrera. Me encanta lo que hago, pero es momento de hacer otras cosas en mi vida", dijo Johnson tras la pelea.