Brasil volverá a vibrar en el UFC 212, José Aldo vs. Max Holloway

Por @checheazul

Río de Janeiro volverá a vibrar con José Aldo en el UFC 2012 que enfrenta al brasileño en contra de la dura prueba que representa Max Holloway. En el 2015 McGregor dejó muy mal parado a José Aldo, no solo lo humilló fuera del octágono, también lo hizo en el combate mandándolo pronto a ‘dascansar’. Tras esa derrota las criticas llovieron para ‘Sacrface’ y logró recuperar el cetro que ostentó por más de cuatro años, venció a Frankie Edgar en julio de 2016.



Este 3 de junio se aproxima otro gran reto para José Aldo, quien se mide al hawaiano Max Holloway, campeón de peso interino que venció a Anthony Pettis a finales del 2016 y que buscará la oportunidad de convertirse en el campeón absoluto.



Aldo y Holloway comparten algo, su última derrota registrada en la UFC fue ante Conor McGregor, rival que por el momento tiene en mente a Floyd Maywetaher pero en un ring de boxeo.

El resto de los combates del UFC 212 en Brasil son:



Cara a cara: ¿Quién es más sexy entre Brittney Palmer y Arianny Celeste en UFC? La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianna Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La eterna rivalidad entre la rubia o la morena se repite entre las modelos presentadoras de la UFC, en las artes marciales mixtas. Brittney Palmer, la rubia, y Arianny Celeste, la morena, son un ejemplo de sensualidad que abren el debate que queda a decisión de cada uno de los fanáticos que en cualquier caso es ganador con la belleza de esta mujeres. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

Gadelha vs Kowalkiewicz

Belfort vs Marquardt

Borrachina vs Bamgbose

Silva vs Medeiros