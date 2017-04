Joseph Blatter afirma que Michel Platini debe volver a la FIFA

"Platini tiene que volver a la UEFA o a la FIFA", señaló este viernes el expresidente de la Federación Internacional, Sepp Blatter, asegurando que dispone "de elementos" para intentar obtener la anulación de la suspensión que castigó a los dos antiguos responsables del fútbol mundial y europeo.

"Tiene que volver. Puede regresar para retomar la UEFA o la FIFA", declaró Sepp Blatter este viernes en una entrevista a la AFP.



Michel Platini, de 61 años, expresidente de la UEFA, fue suspendido ocho años a finales de diciembre de 2015 por la Comisión de Ética de la FIFA por un pago de dos millones de francos suizos, recibido de Sepp Blatter.

Esta suspensión, que le impidió optar a la sucesión de Blatter en la FIFA, fue después reducida a seis años tras apelación y más tarde a cuatro por el Tribunal Arbitral del Deporte.



El francés, que también acudió al Tribunal Federal Suizo para contestar esta suspensión, podría por tanto en teoría retomar una actividad ligada al fútbol a finales de 2019. Sepp Blatter, de 81 años, sigue suspendido por seis años.

"Tiene (Platini) que volver, pero tenemos que hacer acabar con su suspensión o la mía, por parte de aquellos que tomaron la decisión. No es el TAS el que lo puede hacer, es la Comisión de Ética de la FIFA", añadió Blatter en una entrevista en Zúrich.



"Es posible, se puede hacer una demanda de revisión si hay hechos nuevos, estamos mirando dónde hay cosas nuevas, por las cuales el tribunal pueda reabrir el caso", añadió el antiguo patrón de la FIFA.

"Sí, tengo elementos que no puedo desvelar ahora que dan la posibilidad" de reabrir el procedimiento, aseguró Blatter.



En una reciente entrevista al diario Le Monde, Platini había asegurado que Blatter no le había "defendido nunca", estimando que el suizo es "el mayor egoísta" que conoció en su vida.

"Que me trate de egoísta, lo acepto", replicó este viernes Blatter. "Pero yo lo ayudé a convertirse en presidente de la UEFA en 2007. Teníamos buena relación, por lo que no entiendo su actitud. Decir que yo quería perjudicarlo, es algo que no se tiene de pie".