El sexenio de la felicidad: México se corona cada 6 años en Mundial Sub 17; ¿lo logrará?

Hace 12 años, en Lima, México conquistó su primer campeonato mundial de cualquier categoría en el Sub 17 de Perú con algunos jugadores que hoy forman parte de la base de la selección mayor. A la mitad de ese camino respecto al día de hoy, se repitió el éxito, en su territorio.

El patrón matemático es simple y asume que, de continuar, México sería campeón nuevamente en India 2017. Claro, son simples números, lo que realmente importa es lo que se ha visto con las actuales generaciones de juveniles tanto del Tri como de sus rivales.

Tras el título de 2005, en México se crearon los torneos de clubes Sub 17 y Sub 20, que se juegan a la par del calendario de la Liga MX, lo cual expone a los jugadores a un nivel competitivo semana a semana. Los resultados son palpables: desde entonces, el Tricolor fue campeón Sub 17 una vez (2011), finalista en otra (2013) y semifinalista en una más (2015). En cuanto a los jugadores del plantel que irá a India 2017, cinco ya debutaron en Primera División, la cifra más alta de todas las selecciones participantes.





Diego Lainez es quien encaneza la nómina de México para este torneo, ya con prácticamente un año de haber debutado en Liga MX y llamado de manera recurrente al primer equipo. Su rápido progreso ya ha llamado la atención en el extranjero.



La duda que se cierne sobre la selección mexicana gira en torno a sus partidos de preparación, pues no ganaron en los últimos cuatro y vienen de una derrota ante Irán por 3-0 en España, aunque los tres goles cayeron en los minutos finales, ya con suplentes en la cancha.

Otra de esas derrotras fue ante España, por 2-1, una de las selecciones llamadas favoritas para el torneo. Ambos encuentros se jugaron en Marbella.

'La Furia' no clasificaba a este certamen desde 2009 -un equipo que incluía a Álvaro Morata y Koke- pero cuando lo hace, las canteras del Real Madrid y Barcelona lo hacen fuerte de manera automática. Cinco merengues y cuatro blaugranas hacen el viaje a la India. España llegó al torneo como campeón europeo.



El otro gran favorito es Brasil, pese a que no podrá contar con su máxima figura, Vinicius Junior, luego de un acuerdo entre el Real Madrid, club que pagó por su carta, efectiva desde 2018, y el Flamengo, donde jugará cedido hasta 2019; sin embargo, contarán con Paulinho y Brenner, quienes ya debutaron en Primera con Vasco da Gama y Sao Paulo.

¿Y los africanos? Nigeria, bicampeón vigente del torneo, ni siquiera clasificó, fueron sorprendidos en el Campeonato Africano de la categoría. Mali, subcampeón en Emiratos Árabes Unidos 2015, es el monarca del continente negro, en donde avanzaron también Ghana, Guinea y Níger, que no pueden ser menospreciados.

Irak, Inglaterra y Chile serán los rivales de primera ronda de México, uno de los sectores más competitivos del torneo, los primeros rivales que tendrán que sortear los pupilos de Mario Arteaga si realmente quieren trascender y llegar a la Final del 28 de octubre en Calcuta.



