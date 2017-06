Venus Williams, involucrada en accidente automovilístico que dejó un muerto

PALM BEACH GARDENS, Florida- La policía de Florida confirmó que la estelar tenista estadounidense Venus Williams se vio involucrada en un accidente automovilístico a principios de este mes y en el cual un hombre de 78 años resultó fallecido.

El mayor de la policía de Palm Beach Gardens, Paul Rogers, confirmó a The Associated Press este jueves que Williams estuvo involucrada en un accidente el pasado 9 de junio. Además, el oficial señaló que el accidente está bajo investigación y que no daría más detalles ni divulgaría el reporte de accidente.



Sin embargo, el portal TMZ señala que tras el accidente la víctima fue evacuada a un hospital e ingresó en la UCI con trauma craneoencefálico y que dos semanas después se confirmó el fallecimiento de esta persona. La policía considera que la culpable del accidente es la mayor de las Williams y en el informe precisa que no hay pruebas de que Venus estuviera bajo la influencia de drogas o alcohol.

El abogado de Williams, Malcolm Cunningham, expresó en un comunicado este jueves "sus más profundas condolencias a la familia que perdió a un ser querido".



Cunningham contó que Williams había entrado en una intersección mientras la luz del semáforo estaba verde e iba a 5 mph cuando el otro vehículo se estrelló contra el suyo. Añadió que la tenista no fue multada o acusada tras el incidente.

Venus ha ganado 49 torneos individuales de la WTA, de los que se destaca siete de Grand Slam (cinco en Wimbledon, dos en el Abierto de los Estados Unidos), un WTA Tour Championships y nueve de Tier 1. En dobles consiguió 14 títulos de Grand Slam y dos de WTA Tier 1, todos ellos junto a su hermana Serena. También suma cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos.