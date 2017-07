Venus Williams gana su 1er duelo en Wimbledon desde demanda

Has Visto

Las Williams tuvieron que esperar cinco años para volver a verse en una final de un torneo Grand Slam y la cita sería de nuevo, por tercera vez, en el All England.

Las Williams tuvieron que esperar cinco años para volver a verse en una final de un torneo Grand Slam y la cita sería de nuevo, por tercera vez, en el All England. Foto: Getty Images | Univision

A Venus no le sirvió de nada dejar a trás a la número dos del mundo, pues su hermana menor ya tenía la clave para derrotarla.

A Venus no le sirvió de nada dejar a trás a la número dos del mundo, pues su hermana menor ya tenía la clave para derrotarla. Foto: Getty Images | Univision

Las Williams volvieron a verse en una final en el All England y, de nuevo, Serena obtendría la victoria contra su hermana mayor.

Las Williams volvieron a verse en una final en el All England y, de nuevo, Serena obtendría la victoria contra su hermana mayor. Foto: Getty Images | Univision

La historia de las ocho finales de torneos de Grand Slam que han disputado las hermanas Williams comenzó en el US Open de 2011 con victoria para la mayor, Venus, sobre Serena.

La historia de las ocho finales de torneos de Grand Slam que han disputado las hermanas Williams comenzó en el US Open de 2011 con victoria para la mayor, Venus, sobre Serena. Foto: Getty Images | Univision

Venus Williams debutó en Wimbledon consiguiendo su primer triunfo desde que fue demandada por los deudos de un hombre que falleció en un accidente automovilístico por el que la policía le atribuye la responsabilidad.

La estadounidense (10ma preclasificada) venció 7-6 (7), 6-4 a Elise Mertens en la primera ronda de un certamen en que se ha coronado cinco veces.

Apenas la semana pasada, Williams fue demandada por los herederos de un hombre de Florida, quien murió 13 días después del accidente. La demanda fue interpuesta un día después de que la policía de Palm Beach Gardens emitió un informe en el que señalaba que Williams causó la colisión el 9 de junio.

En la cancha número uno, Williams debió esperar durante una interrupción de 33 minutos por la lluvia para ganar su primer encuentro. Dilapidó dos match points antes de que llegara la lluvia. El duelo quedó en suspenso cuando Williams ganaba por 5-3 y estaba 40-40 en el segundo set.

Al reanudarse el partido, la belga Mertens conservó su saque y colocó en 5-4 el parcial. Pero con su servicio, Williams finiquitó la confrontación.

También el campeón defensor Andy Murray ganó su primer encuentro en esta edición de Wimbledon. El local se impuso 6-1, 6-4, 6-2 al kazajo Alexander Bublik.



Estos son los mejores amigos de las estrellas del deporte, sus adorables mascotas Cristiano Ronaldo (Futbolista) 0 Compartir Cristiano Ronaldo (Futbolista) 0 Compartir Cristiano Ronaldo (Futbolista) 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lionel Messi (Futbolista) 0 Compartir Alex Morgan (Futbolista) 0 Compartir Rafa Márquez (Futbolista) 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Neymar (Futbolista) 0 Compartir Caroline Wozniacki (Tenista) 0 Compartir Marcelo (Futbolista) 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marcelo (Futbolista) 0 Compartir Sergio 'Checo' Pérez (Automovilista) 0 Compartir Anna Kournikova (Tenista) 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Dani Alves (Futbolista) 0 Compartir Venus Williams (Tenista) 0 Compartir Lindsey Vonn (Esquiadora) 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Andrés Guardado (Futbolista) 0 Compartir Michael Phelps (Nadador) 0 Compartir James Rodríguez (Futbolista) 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en James Rodríguez (Futbolista) 0 Compartir Monica Puig (Tenista) 0 Compartir Raphael Varane (Futbolista) 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Alexis Sánchez (Futbolista) 0 Compartir Lewis Hamilton (Automovilista) 0 Compartir Juan Martín del Potro (Tenista) 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Juan Martín del Potro (Tenista) 0 Compartir Serena Williams (Tenista) 0 Compartir Diego Godín (Futbolista) 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Novak Djokovic (Tenista) 0 Compartir Novak Djokovic (Tenista) 0 Compartir Novak Djokovic (Tenista) 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Antoine Griezmann (Futbolista) 0 Compartir

El español Rafael Nadal jugaba a continuación en la cancha número uno. La checa Petra Kvitova, dos veces monarca en Wimbledon y quien volvió recién al tenis tras sufrir un ataque a cuchilladas en su casa, entrará en acción en la cancha central.

Nick Kyrgios se retiró de su compromiso de primera ronda luego de perder los dos primeros parciales. El australiano (20mo) estaba abajo por 6-3, 6-4 ante el francés Pierre-Hugues Herbert, cuando solicitó que un kinesiólogo le diera atención en la cadera izquierda. Luego abandonó el certamen.

Kyrgios se retiró también lesionado durante la primera jornada en Queen’s, torneo de preparación para Wimbledon.

“Sabía que estaba en problemas. La cadera me duele desde que me caí en Queen’s y no se ha arreglado”, lamentó.



publicidad

En el cuadro de hombres avanzaron también el japonés Kei Nishikori (9no), el estadounidense Sam Querrey (24to) y el francés Jo-Wilfried Tsonga.

El argentino Carlos Berlocq sucumbió ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, por 6-4, 7-6 (3), 6-1.

Simona Halep (2da) y Madison Keys (17ma) consiguieron también victorias. La rumana Halep, derrotada hace unas semanas en la final del Abierto de Francia, doblegó 6-4, 6-1 a la neozelandesa Marina Erakovic, en tanto que la estadounidense Keys arrolló 6-4, 6-2 a la japonesa Nao Hibino.