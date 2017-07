Roger Federer no garantiza volver a Wimbledon el próximo año

El suizo se convirtió en el tenistas más veterano en la historia en ganar en el All England Club con 35 años y 343 días.

El suizo Roger Federer afirmó que se siente "un trabajador a tiempo parcial", y además afortunado, al comentar como después de saltarse toda la temporada de tierra batida ha acabado tercero del mundo ganando el título en Halle por novena vez, y por octava en Wimbledon.

"Me siento como un trabajador a tiempo parcial, y me siento bien", dijo el suizo, el más veterano en la historia en ganar en el All England Club con 35 años y 343 días, y además lograrlo más veces.



"Tienes que tener mucho talento, y padres y entrenadores que te empujen desde los tres años, cuando eres tan solo un proyecto. Pero todo se basa en la salud", dijo Federer para explicar las claves de su longevidad y éxito.

"Wimbledon fue siempre mi torneo favorito y lo seguirá siendo. Mis héroes han caminado por las pistas y han llenado los palcos. Por ellos creo que me convertí en mejor jugador también", señaló el suizo sobre el torneo que acababa de ganar y que marcaba el 19 del Grand Slam de su carrera.



"El número ocho significa mucho para mí, porque con esa cifra se es parte de la historia de Wimbledon y es realmente increíble", añadió.

Sobre su calendario a continuación, Federer dejó en el aire si tiene previsto jugar el Masters 1.000 de Montreal. "Nos sentaremos mañana y decidiremos lo que vamos a hacer con Canadá, pero seguro que jugaré en Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos, la Copa Laver, Shanghai, y los torneos en sala. Ese es el plan por ahora" comentó.

Su frase en la entrega de trofeos, "espero regresar el próximo año", levantó dudas sobre su vuelta a Wimbledon en 2018. Federer comentó al respecto: "Nunca se sabe lo que puede pasar. Espero regresar, nunca es una garantía especialmente con 35 o 36 años. Pero el objetivo es estar aquí la próxima temporada, intentarlo y defender el título".



