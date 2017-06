Rafael Nadal destrozó a Stan Wawrinka y conquistó su décimo Roland Garros

"Gracias por estar conmigo desde que tengo 3 años. Sin ti no es que no hubiera podido ganar 10 veces aquí, es que creo que no habría ganado ni una", dijo Nadal a su tío Toni Nadal, muy emocionado pero que, a diferencia de otras victorias del pasado, no dejó escapar lágrimas. Foto: Getty Images | Univision

15 / 22