Novak Djokovic se coloca en tercera ronda en Wimbledon

El serbio Novak Djokovic, segundo favorito, superó al checo Adam Pavlasek, 136 del mundo, por 6-2, 6-2 y 6-1 y avanzó a la tercera ronda de Wimbledon.

En tan solo 94 minutos, en una jornada en la que las temperaturas alcanzaron los 29 grados, Djokovic se colocó en la tercera ronda por noveno año consecutivo al vencer a un jugador del que tenía pocas referencias y que se había declarado seguidor del serbio desde su niñez.



Tatuajes en Wimbledon 2017: los tenistas que llevan mensajes en su piel Cada vez más hay más tenistas con tatuajes tanto en el circuito WTA (femenino) como en el ATP (masculino) y Wimbledon ha recibido a varios de estos talentosos que decidieron convertir su cuerpo en lienzo. Foto: AP | Univision 0 Compartir La eslovaca Polona Hercog se robó toda la atención en Wimbledon, no solo por su victoria contra Varvara Lepchenko con parciales 6-7 (7), 6-2, 6-2, sino por su apariencia tatuada. Foto: AP | Univision 0 Compartir Hercog es una de las tenistas con tatuajes más llamativos en todo el tenis mundial, pero no siempre fue así. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 2014, la eslovaca apenas tenía una rosa y un reloj en la parte anterior de su brazo izquierdo, no tan visible. Foto: AP | Univision 0 Compartir Si bien ya resultaba llamativo el tamaño de la imagen en su brazo, no parecía nada fuera de lo común. Foto: AP | Univision 0 Compartir Para 2015, Hercog también decidió pintarse el antebrazo derecho, una imagen que cubría apenas la mitad más cercana a la mano. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La afición por los tatuajes dejó ver su crecimiento cuando, al igual que en su brazo izquierdo, dibujó su piel en la parte anterior del derecho. Foto: AP | Univision 0 Compartir El brazo derecho cambió su color natural por el de los tatuajes pintados, con lo que ya se robaba la atención por este hecho en los torneos. Foto: AP | Univision 0 Compartir Si bien existen códigos de vestimenta en los torneos de tenis, en ningún lado se especifica que esté prohibido tener tatuajes. Eso sí, Hercog ahora es más reconocida por lo visible de sus tatuajes. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En Wimbledon 2017, los tatuajes de Polona Hercog son muy evidentes gracias al contraste de su piel y el atuendo blanco característico en el torneo británico. Foto: AP | Univision 0 Compartir La claridad del juego de la eslovaca combina con la de las imagenes que se ven en sus brazos, con trazos de color negro. Foto: AP | Univision 0 Compartir Los tatuajes de Polona tendrán más protagonismo en las siguientes fases si logra mantener su alto ritmo de competencia. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Svetlana Kuznetsova también es una fanática de los tatuajes, aunque es más reconocida por el talento de su juego. Foto: AP | Univision 0 Compartir La tenista rusa clasificó a tercera ronda tras vencer a Ekaterina Makarova con parciales 6-0, 7-5. Foto: AP | Univision 0 Compartir 'Sveta', como también es conocida cariñosamente, tiene varios dibujos en todo su cuerpo, con lo que muestra su pasión por este arte. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En la parte anterior de su brazo derecho se puede leer en uno de sus tatuajes la frase: "el dolor no me mata, yo mato el dolor". Foto: AP | Univision 0 Compartir El alemán Dustin Brown tiene un tatuaje de su padre, un jamaiquino del que está orgulloso de su ascendencia. Foto: AP | Univision 0 Compartir Sin embargo, Brown no podrá mostrarlo mucho en Wimbledon pues ya quedó eliminado a manos del británico Andy Murray en primera ronda. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La checa Karolina Pliskova también llegó a segunda ronda con su tatuaje, que a diferencia de Hercog es más discreto. Foto: AP | Univision 0 Compartir La espigada checa tiene su dibujo en la pierna izquierda, con una imagen visible para los más detallistas. Foto: AP | Univision 0 Compartir El suizo Stan Wawrinka se despidió en primera ronda de Wimbledon, en donde mostró sus tatuajes. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En su brazo tiene tatuado un mensaje motivacional: "Inténtalo de nuevo. Falla de nuevo. Falla mejor". Foto: AP | Univision 0 Compartir Los tatuajes de Wawrinka y demás tenistas son una de las curiosidades que se pueden ver en Wimbledon, el tercer torneo de Grand Slam de la temporada de tenis del año. Foto: AP | Univision 0 Compartir

"Es muy bonito escuchar eso, e inspirar a alguien con mis tenis. Sé lo que significa porque yo también he admirado a muchos jugadores. Es su debut en Wimbledon no sabía mucho de él", dijo Djokovic, campeón de este torneo en tres ocasiones, tras lograr la tercera ronda.

El serbio se encuentra ya en la misma instancia en la que el año pasado fue eliminado por el estadounidense Sam Querrey, y que significó su salida más prematura de este Grand Slam desde que fuera eliminado por el ruso Marat Safin en la segunda ronda en 2008.



El calor inundó las pistas del All England Club, y como en el Abierto de Australia, los jugadores se colgaron al cuello toallas de hielo para protegerse de las altas temperaturas en los intercambios.

"Sí, hace un día de mucho calor, no era fácil jugar largos intercambios. Desde el principio me las apañé para imponer mi juego y mantener el ritmo. Creo que definitivamente me encuentro mejor a medida que pasan los días y trato de aprovechar mi experiencia para hacer lo mejor", añadió.

Djokovic espera ahora el resultado del encuentro entre el argentino Juan Martín del Potro y el letón Ernest Gulbis para conocer su próximo rival.