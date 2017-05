Kei Nishikori se retira y Novak Djokovic alcanza las semifinales del Masters 1000 de Madrid

El japonés Kei Nishikori, sexto favorito, que debía enfrentarse al serbio Novak Djokovic en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid decidió abandonar antes de saltar a la cancha por problemas en su muñeca derecha

Nishikori, finalista en Madrid en el 2014, y que el jueves eliminó al español David Ferrer en los octavos de final, anunció su retirada del torneo antes del inicio de la sesión de este viernes en la Caja Mágica.



El abandono del tenista nipón propicia el pase a las semifinales del serbio Novak Djokovic, segundo cabeza de serie y vigente campeón, que jugará contra el ganador del choque entre Rafael Nadal y el belga David Goffin.

"Mi muñeca todavía no está al cien por cien y no quiero arriesgarme demasiado. Hay compromisos la próxima semana y después Roland Garros. Quiero regresar al cien por cien y poder luchar cada partido. Ahora no estoy al máximo así que he decidido, lamentablemente, abandonar. Llevo ya tiempo con esta lesión. Desde Miami y no quiero ir rápido con la muñeca. Veremos que pasa la próxima semana", apuntó Nishikori.



Madres del deporte y mamás deportistas, la mejor inspiración Muchos son los grandes deportistas que han sido apoyados por sus progenitoras a lo largo de sus carreras, pero también hay otras grandes deportistas que han combinado sus carreras con el importante trabajo de ser madres. Acá te traemos algunos casos. 0 Compartir La mujer detrás del crecimiento de Cristiano Ronaldo es Maria Dolores dos Santos Aveiro, su mamá. La difícil historia de la familia del crack portugués llevó a pensar a su madre en un aborto cuando supo de su embarazo, lo intentó pero fue infructuoso. En el parto el médico le aseguró que el bebé sería futbolista y le daría muchas alegrías, lo cual se cumplió. Foto: AP | Univision 0 Compartir Celia María Cuccittini es la madre de Lionel Messi, la mujer que se desprendió del joven crack que llegaba a La Masía tras el sueño de ser el mejor del mundo. Es uno de los motores de vida de la 'Pulga', que aprovecha sus vacaciones para compartir con ella y su familia. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Silvia Balcázar, la madre del 'Chicharito' Hernández, es otra heroína en la vida de los cracks. Para el delantero ella es "la mujer más espectacular, fuerte, bondadosa, inteligente, atenta y, lo mejor de todo, la mejor madre de este mundo". 0 Compartir Steffi Graf fue muy grande en el tenis mundial hasta que se retiró. La alemana se casó con el también tenista Andre Agassi con el que tuvo dos hijos, Jaden y Jaz. Foto: AP | Univision 0 Compartir El 'Checo' Pérez tiene en Marilú Pérez al motor de su carrera automovilística, que lo tiene hoy en día peleando en la Fórmula 1. "Gracias a ti he podido cumplir mis sueños ¡Te amo!", expresó el mexicano. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Detrás del gran LeBron James está Gloria Marie James, su madre. Lo crió en medio de necesidades en los Estados Unidos, pero como bien dice el basquetbolista: "sin importar cualquier cosa que ella hizo o dejó de hacer, yo siempre supe que no había nada más importante en su vida que yo". Foto: AP | Univision 0 Compartir Lewis Hamilton es muy apegado a su madre, Carmen Larbalestier, con quien disfruta de cada victoria que consigue en la Fórmula 1. Es su fan número 1. Foto: Getty Images/Dimitrios Kambouris | Univision 0 Compartir Nella Garrido es la madre de Carlos Vela quien, pese a no disfrutar del fútbol como una pasión sino como un trabajo más, encontraba en ella y su familia la inspiración para saltar al campo en cada partido. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El éxito de Stehpen Curry ha sido inspirado y acompañado por su madre, Sonya Curry. Foto: AP | Univision 0 Compartir Gran parte del amor que Ronda Rousey tiene por el deporte es debido a su madre, AnnMaria De Mars, campeona mundial de judgo y Oro Panamericano en la misma disciplina. Foto: Getty Images/Emma McIntyre | Univision 0 Compartir Sydney Leroux, campeona del mundo y Oro en los Juegos Olímpicos con la selección de los Estados Unidos, recientemente fue mamá de Cassius Cruz Dwyer, hijo del también futbolista Dom Dwyer. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Junto a Mirka Federer, esposa del tenista suizo, siempre está Lynette Federer, su madre. Nunca le pierde la pista en cada torneo que asiste. Foto: AP | Univision 0 Compartir Nadine Santos es la madre del crack Neymar Jr. Pese a los escándalos que han rodeado a la familia por el fichaje del joven, el amor y el apoyo siempre ha estado presente. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Lorena Ochoa, múltiple campeona en el golf, también es madre. Son 3 hijos los que tiene con el empresario Andrés Conesa: Pedro Conesa Ochoa, Julia Conesa y Diego Conesa. Foto: Getty Images/Victor Fraile | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Debbi Bale crió a Gareth en un entorno muy familiar. El extremo del Real Madrid es muy apegado a ella y es por eso que muchas veces prefiere irse a su casa, en Gales, a compartir con ella que buscar la playa. Foto: Getty Images/Stu Forster | Univision 0 Compartir María del Pilar Rubio es la mamá de James Rodríguez. Fue ella, junto a su segundo esposo, quien impulsó al colombiano en la carrera del fútbol, en la que hoy en día triunfa. 0 Compartir

"Ahora tendré un par de días libres. Mi intención es jugar en Roma pero ya veremos. No puedo prometer nada ahora mismo. Solo necesito un par de días, espero, para recuperarme bien. Pero París es más importante", aclaró el tenista japonés, con mirada puesta en Roland Garros.

Nishikori reconoció lo complicado que es renunciar a un choque con Djokovic. "Siempre es difícil abandonar. Sobre todo en este tramo de un torneo como este. Pero por otro lado estoy contento porque mi muñeca ha mejorado. Está mejor que hace unas semanas. Pero no quiero forzar. Quiero curarme bien y poner todo mi esfuerzo en la próxima semana.