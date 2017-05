A Nick Kyrgios no le gusta jugar en arcilla porque se manchan sus tenis

El australiano Nick Kyrgios, quien este martes se clasificó para la segunda ronda de Roland Garros, volvió a hacer gala de su fama de excéntrico al declarar que no le gusta jugar sobre arcilla porque "mancha" su calzado.

"No me gusta mucho correr sobre tierra batida. Por eso, cuando los intercambios son muy largos, trato de acortarlos a toda costa. No me gusta que se me manche el calzado", dijo el tenista de 22 años tras derrotar al alemán Philipp Kohlschreiber por 6-3, 7-6 (4) y 6-3.



"Tampoco me entreno mucho en esta superficie porque también marcha mis calcetines", agregó el jugador, que nunca ha superado la tercera ronda en el Grand Slam de París.