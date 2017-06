¿Quiénes son los deportistas que aparecen en la portada del álbum del Sgt. Pepper's?

Por Ricardo Otero | @otero_rj

Hace 50 años salió a la luz el LP que cambió para siempre la industria musical. El Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles fue mucho más que un compendio de canciones grabadas en un vinil, fue el primer álbum conceptual de la historia.

Este LP simuló un programa de variedades de la época, ambientado por la Banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, que después de la presentación hecha por los 'Fab Four' en su papel del grupo en cuestión, presentan al cantante Billy Shears, interpretado por la peculiar voz de Ringo Starr con With a little help from my friends.

Las 12 canciones que componen el programa del Sgt. Pepper's y el bonus track de A day in the life, además de convertirse en referencia musical de la época, tuvieron como imagen una de las fotografías más icónicas de los años 60.



La portada del disco consiste en la dramatización de los Beatles presenciando su propio funeral con la presencia de personajes icónicos, presentes y pasados, de todos los ámbitos, desde la política hasta el arte y pasando por la cultura pop. El deporte, por supuesto, no fue menospreciado y tuvo a sus representantes.

De los 69 personajes que observan el último adiós a los propios Beatles, hay tres deportistas. Ellos aparecen en un grupo que comprende a gente como Marilyn Monroe, Bob Dylan, Marlon Brando, Karl Marx, Edgar Allan Poe, Fred Astaire y Shirley Temple.

Uno, quizás el más importante de ellos, es el nadador Johnny Weismüller, ganador de cinco medallas de oro y una de bronce en Juegos Olímpicos, aunque su fama creció aún más cuando brincó al cine con el papel de Tarzán en 12 películas.



El segundo es Albert Stubbins, un ídolo del Liverpool FC en la postguerra, que ganó el quinto título de Liga con los Reds en la temporada 1946-47. Muy probablemente él habría sido una propuesta de John Lennon, quien fue aficionado al hoy 18 veces campeón de Inglaterra. Por cierto, Paul McCartney le va al Everton, Ringo Starr al Arsenal y George Harrison, fanático al automovilismo, decía que en Liverpool había dos equipos y él le iba al tercero, es decir, era un ateo futbolero.

El tercero es Sonny Liston, un boxeador estadounidense que fue campeón mundial de los pesos completos y que hoy en día es más recordado por ser aquel que perdió su corona para el primer título del legendario Muhammad Ali.



El arte fue realizado por Jann Haworth y Peter Blake y les valió el Grammy a la mejor portada de 1968. El costo fue de 3 mil libras, una barbaridad si consideramos que el promedio para diseñar una tapa de disco hace medio siglo era de 50 libras.



Otro detalle a destacar es que los únicos personajes humanos vivos que fueron fotografiados son precisamente John, Paul, George y Ringo, disfrazados como los integrantes de la banda del Sgt. Pepper's. Los demás son imágenes montadas en cartón o figuras de cera, incluidos los modelos de los propios artistas y de Sonny Liston.



Otras referencias de los Beatles al deporte

En la vida y obra de los Beatles, el deporte tiene apariciones discretas. Se sabe que su manager, Brian Epstein, les prohibió demostrar públicamente su afición a algún equipo de fútbol, pues pensaba que eso les generaría un posible boicot en ventas de fanáticos del Liverpool o del Everton.



Además de los tres deportistas en la portada del Sgt. Pepper's, hay una mención en la canción Dig it -del álbum Let it be- a Matt Busby, quien dirigió por 25 años al Manchester United y los llevó al campeonato europeo de 1968, después de sobrevivir al accidente aéreo de Múnich de 1958; también hay una pequeña aparición animada de futbolistas con uniformes rojo y azul, idénticos a los del Liverpool y Everton, en una escena de la película Yellow Submarine.

Ya como solista, John Lennon grabó el álbum Walls and bridges, cuya portada contiene un dibujo hecho por él en su niñez que rememora la Final de la FA Cup de 1952 entre el Arsenal y el Newcastle, justo en el momento del gol que definió el partido en favor de los Magpies, anotado por el chileno Jorge Robledo.



Por cierto, la muerte de Lennon, la noche del 8 de diciembre de 1980, fue informada por primera vez durante la transmisión de un partido de Monday Night Football de la NFL entre los New England Patriots y los Miami Dolphins por la cadena ABC en voz del comentarista Howard Cossell, amigo del cantante.

Paul McCartney fue el encargado de cerrar el espectáculo artístico de la inauguración de los Juegos Olímpicos Londres 2012 con la canción Hey Jude, considerada un himno no oficial por los británicos; en la clausura, se hizo un homenaje a Lennon con la interpretación de Imagine en voz del fallecido artista y un coro de niños.