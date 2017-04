Westbrook queda a un 'triple-doble' de empatar el récord pero el Thunder pierde

Kemba Walker anotó 29 puntos y Charlotte sobrevivió al sexto triple-doble consecutivo de Russell Westbrook, para que los Hornets derrotaran el domingo 113-101 al Thunder de Oklahoma City.

Westbrook terminó con 40 unidades, 13 rebotes y 10 asistencias. Fue el 40mo triple-doble de la temporada para Westbrook, con lo que se coloca a uno de la marca de la NBA en poder de Oscar Robertson, quien logró 41 durante la campaña de 1961-62. Es la primera vez que Westbrook consigue un triple-doble ante Charlotte.



🎉VICTORY🎉 First #BuzzCity season sweep of the Thunder since the 07-08 season. Check out the highlights: pic.twitter.com/59RNRQLkMQ

