Westbrook liquida el chance de los Nuggets con un triple de último segundo

Los Portland Trail Blazers lograron el último lugar para los playoffs en la Conferencia Oeste el domingo cuando Denver perdió ante Oklahoma City 106-105.

Russell Westbrook, que rompió su récord de la NBA 42º triple doble, anotó un triple sobre la bocina para sacar a los Nuggets de la postemporada.

Westbrook terminó con 50 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias al romper el récord de Robertson de 41 triples dobles que se mantuvo desde la temporada 1961-62.



