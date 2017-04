Rockets de Harden terminan con la temporada de Westbrook y el Thunder

Por Ernesto Reitich

La ‘Barba’ James Harden y sus Rockets regresaban a casa para tratar de concretar la serie contra el Thunder de Westbrook.

Pero sabían que no sería una tarea fácil ante un Russ que no estaba dispuesto a terminar la temporada esta noche.

Estadísticas del partido

El juego comenzaba con gran defensa y pocos puntos en los primeros minutos, Steven Adams le propinaba un tapon a Beverley que a su vez parecía estar dispuesto a que la serie no se devolviera a Oklahoma.

Russell Westbrook estaba demostrando por qué es el favorito a llevarse el Premio al más valioso de la temporada, apoderándose de la ofensiva del Thunder con 9 puntos de los 11 que tenía su equipo faltando 5 minutos para el final del primer cuarto.

El Thunder mostraba buena energía y efectividad en el primer cuarto, anotando 5 de 10 para un 50% de efectividad vs 3 de 12 de los Rockets con 25% de efectividad.

En el primer cuarto, Oklahoma seguía defendiendo con fuerza con bloqueos poderosos y robos de balón que mantenían a los Rockets a distancia.

Los Rockets, que terminaron segundos en la temporada regular con un promedio de 30.4 puntos en el primer cuarto, anotaron 16 puntos contra el Thunder, su record más bajo de los playoffs.

Westbrook descansaba en los primeros minutos del segundo cuarto y el público de Houston aprovechaba para calentar a su equipo que emparejaban el partido ante la mirada impaciente de Russ.



Eric Gordon se robaba el show con una clavada poderosa que hacía temblar a todo el Toyota Center de Houston.

Y Patrick Beverly, el némesis de Westbrook, parecía poseído y ponía al público a delirar.

Una vez más la banca de los Rockets era un factor importante, esta vez con Lou Williams quien tenía 10 puntos y 3 rebotes en 15 minutos.

Houston empezaba a dominar poco a poco, con buen movimiento del balón, además de dominar en los rebotes.

Beverley se convertía una vez más en la bujía de los Rockets, anotando, agarrando rebotes y encendiendo al público con su energía contagiosa.

Pero Westbrook se negaba a morir callado esta noche y anotaba un triple, y otro, y seguía anotando y pasando para que el Thunder emparejara y se fuera arriba por un punto 69 x 68 a 3 minutos del final del tercer cuarto.



An MVP 3rd quarter from Russell Westbrook. 20 points in the quarter as Thunder leads Rockets 77-72 headed to 4th. #ThunderUp #StayTuned pic.twitter.com/2guUW7hGwN

— OKC THUNDER (@okcthunder) April 26, 2017