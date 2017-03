El 'extraterrestre' Russell Westbrook anota 57 y logra su 38vo 'triple doble'

Russell Westbrook totalizó 57 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias para llevar el miércoles al Thunder de Oklahoma City hacia una victoria por 114-106 sobre el Magic de Orlando en tiempo extra.

Westbrook, uno de los principales candidatos a Jugador Más Valioso, guio al Thunder en una remontada. Oklahoma City perdía incluso por 21 puntos en la primera mitad.



