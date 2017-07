Nick Young firma contrato con los Warriors luego de menospreciar a sus fans

El veterano armador Nick Young tendrá un nuevo comienzo con Golden State, acordando un contrato de un año por $ 5.2 millones con el campeón Warriors.

El agente de Young, Mark Bartelstein, confirmó el acuerdo. El gerente general de los Warriors Bob Myers también dijo que el equipo finalizaría un contrato con Young una vez que el período de moratoria de la agencia libre concluya el jueves.

Además, el delantero Omri Casspi se unirá a los Warriors en un contrato de un año de $2,106,470, dijo una persona con conocimiento directo del acuerdo el miércoles, hablando bajo condición de anonimato porque no se ha anunciado. Este será el sexto equipo de Casspi, de 29 años, cuando entre en su novena temporada en la NBA. Jugó para Sacramento, New Orleans y Minnesota la temporada pasada, promediando 5.2 puntos y 3.1 rebotes en 17.9 minutos.



El doble MVP Stephen Curry está de regreso con un contrato récord de $201 millones por cinco años; El ganador de la final de la NBA, Kevin Durant, acordó el lunes un acuerdo por aproximadamente 53 millones de dólares por los próximos dos años; El Jugador Más Valioso de las Finales del 2015 Andre Iguodala obtuvo un contrato de tres años por $48 millones garantizados; Shaun Livingston por $24 millones y tres años, y David West por un año de acuerdo con el mínimo de veteranos de $2.3 millones.

Young de 32 años de edad, declinó la opción en su contrato para la próxima temporada con Los Angeles Lakers, que le habría pagado más de 5,6 millones de dólares, y se convirtió en agente libre. Había dicho en abril que era "60/40" que dejaría a los Lakers - prefiriendo ser parte de un equipo de playoffs.



Ahora, está en un super equipo.

Young promedió 13.2 puntos, 2.3 rebotes y 1.0 asistencias en 60 juegos para los Lakers. Proporcionará a los Warriors el tipo de profundidad que les gusta.

La agencia de Young, Priority Sports, también publicó en Twitter: "¡Felicitaciones a @NickSwagyPYoung por tu nuevo contrato con @warriors! ¡Estamos muy felices por ti!"

Como nota curiosa, Young puso este mensaje hace un anho en la redes sociales, esperemos que los fanáticos tengan mala memoria.



I hate 2016 GS fans ... They dnt know nothing about basketball

— Nick Young (@NickSwagyPYoung) June 11, 2016