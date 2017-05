Wizards buscarán retomar el camino en casa para obligar a un séptimo juego

Los Boston Celtics de Isaiah Thomas y los Washington Wizards de John Wall han construido una buena rivalidad esta temporada, yendo y viniendo, ganando en casa y perdiendo como visitantes, desde el "Funeral Game" de enero hasta el diente perdido y las expulsiones de los playoffs, esta ha sido una serie con mucha tela para cortar.

Una cosa que todos los enfrentamientos han tenido en común en la medida en que Washington se prepara para recibir a Boston en el sexto partido del viernes por la noche, es que el equipo local gana.

Siempre.

9 de 9.

Así que los Celtics, que estan 3-2, podrían estar sintiéndose muy bien sobre dónde están las cosas en este momento. Porque incluso si no pueden cerrar la serie el viernes, regresarán a Boston para el juego 7 el lunes, una ventaja que obtuvieron al terminar de primeros en la temporada regular.

Hey, Bradley Beal, ¿por qué el anfitrión gana siempre?

"Ojalá lo supiera," fue su respuesta.

Una pregunta similar fue hecha el jueves al entrenador de los Wizards, Scott Brooks

"Eso ha sido analizado y estudiado desde que el juego fue inventado. En el juego en casa, siempre tienes un nivel de comodidad", dijo Brooks. "Simplemente sucede, realmente no sé la verdadera razón, he estado pensando en ello durante muchos, muchos años".

A pesar de que su equipo promedia unos 30 puntos más en Boston que en Washington durante esta serie, el entrenador de los Celtics, Brad Stevens, insistió en que el lugar no es el factor más importante en el resultado de un partido.



"Es más sobre cómo juegas", dijo.

Brooks, sin embargo, dijo que jugar en casa es diferente.

"Incluso como jugador, siempre me sentí mejor, más cómodo, el público es genial, te están apoyando, has jugado delante de la multitud, has jugado en la cancha 41 veces durante la temporada regular, el aro, la cancha, todo es familiar ", dijo. "Dicho esto, todavía tenemos que jugar bien, tenemos que jugar con mucho esfuerzo, tenemos que estar enfocados".

Brooks reconoció que no fue el caso en la victoria 123-101 de Boston en el Juego 5 el miércoles, especialmente en el lado defensivo.

En el primer cuarto, los Celtics lideraron a los Wizards por 15-0 en puntos de transición, una sorprendente estadística debido a lo bueno que es Wall en la orquestación de esa parte del juego.

"Si te pierdes un tiro, te pierdas un tiro", dijo Brooks. "Tienes que volver y no combinar esa falta con un lapso defensivo."

Sin embargo, optó por acentuar lo positivo.

"No perdimos la serie", señaló Brooks. "Perdimos el juego."