Warriors remontaron una desventaja de 25 puntos y ganaron el primero de la serie

Por Ernesto Reitich

Los Spurs de Popovich llegaban al Área de la Bahía sabiendo que no sería una tarea sencilla.

Mientras que los Warriors esperaban pacientemente para defender su título de la Conferencia del Oeste.

Estadísticas del partido

Los dos equipos con los mejores récords de la temporada regular se enfrentaban en una serie que promete ser una de las más competitivas en lo que va de temporada.

Los Spurs empezaron desde los primeros minutos moviendo el balón con mucha eficacia hasta encontrar el tiro perfecto.

Los Warriors trataban de atacar, pero la férrea defensa de los Spurs estaba funcionando mejor que nunca ante unos boquiabiertos fans que no entendían lo que estaba pasando.

Bienvenidos al mundo de Popovich.



Dubs back in front on ABC. #StrengthInNumbers pic.twitter.com/QcwruG9MkX



Kawhi Leonard con 18 puntos y 8 rebotes y LaMarcus Aldrige con 17 puntos se encargaron de avasallar a los Warriors en la primera mitad que terminaba 62 a 4 a favor de los Spurs.

La defensa de los Spurs fue implacable en el primer tiempo, obligando a los Warriors a tener 10 pérdidas de balón.

Los 42 pts. de los Warriors en la 1ª mitad son el segundo menor puntaje en la primera mitad de esta temporada, incluyendo la postemporada, 3 de sus 4 peores 1ras mitades fueron contra Spurs.

En el segundo tiempo Kawhi Leonard se dobló el tobillo lesionado en dos ocasiones y fue enviado a los camerinos para tratar de recuperarse.



Draymond Green recibía la primera falta técnica de la final, pero esto solo parecía encender más a su equipo.

Lo Warriors trataban de aprovechar luego de la salida de Kawhi logrando una racha de 18 – 0 para acercarse 78 -73 mientras el Oracle Arena de Oakland explotaba de emoción.

Kawhi quedaba fuera por el resto del partido.

Manu Ginóbili respondía por San Antonio con su efectividad y veteranía acostumbrada, anotando y robando balones.

Los Warriors anotaron 17 puntos de contra-ataque en el tercer cuarto, 12 de los cuales se produjeron después de la lesión de Leonard. En la primera mitad solo tuvieron 7 contra-ataques.

Durant respondía en el último cuarto para seguir acortando la diferencia a solo 4 puntos, con su primer triple luego de 6 intentos y una clavada descomunal que hacía que los Spurs pidieran tiempo con el marcador 94 x 90 a favor de los Spurs a 7 minutos del final.

Los Warriors mostraban su grandeza remontando una desventaja de hasta 25 puntos a 4 minutos del final, para poner el juego 101 x 100 a favor.

Los Golden State, con 40 puntos de Curry, se recuperaron luego de una lesión de Leonard para llevarse el primero de la serie 113 x 110.

Stephen Curry y Kevin Durant anotaron 74 puntos entre los dos, su mayor número como compañeros de equipo.

Por San Antonio el español Pau Gasol anotó sólo cinco puntos, mientras que el argentino Manu Ginóbili terminó con 17 saliendo de la banca.



.@ShaunLivingston soars for the slam on ABC. #StrengthInNumbers pic.twitter.com/qsVOc61sdr

— GoldenStateWarriors (@warriors) May 14, 2017