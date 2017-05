Warriors barren a los Spurs para llegar a su tercera Final consecutiva

Por Ernesto Reitich

Los Warriors llegaban a San Antonio con la misión de barrer a unos diezmados Spurs que no contaban con sus estrellas Kawhi Leonard y Tony Parker por lesión.

Pero Manu Ginóbili no quería que esta fuera su última noche en la duela de San Antonio, luego de una carrera de Salón de la Fama.

Estadísticas del partido.

Golden State estaba a un juego de su tercer viaje seguido a las Finales de la NBA y buscaban llegar invictos con record de 12 – 0 en lo que va de postemporada.

Los Warriors comenzaron dominando el partido desde los primeros minutos, su fortaleza ofensiva era evidente y sacaban ventaja desde el primer cuarto que terminaba 31 x 19 a favor de los Dubs.

La efectiva defensa de Golden State tenía al margen a los Spurs durante toda la primera mitad, dominándolos en los rebotes 33 x 23, manteniendo a San Antonio en 34% en tiros de campo 20 de 58.

Mientras tanto Curry y compañía embocaban 27 de 45 para un impresionante 60%.





Ambos equipos se irían al descanso con el marcador 65 x 51 a favor de los Warriors, en lo que podía ser el último juego de la temporada para los Spurs y el último de la fabulosa carrera de Manu.

Durant y Curry terminaban la primera mitad completamente enfocados con 18 puntos por cabeza.

Los Warriors dispararon 74% (14 de 19) en el segundo cuarto esta noche, su mejor cuarto en las últimas 2 postemporadas.



Stephen Curry y Kevin Durant lideraron el camino cuando los Golden State Warriors sellaron una barrida ante los Spurs de San Antonio.



