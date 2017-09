Wade: "Hemos ganado dos campeonatos juntos y espero que obtengamos un tercero"

CLEVELAND (AP) - LeBron James apenas puede contener su emoción, al igual que Dwyane Wade.

Wade lo hizo oficial el miércoles, diciendo que ha elegido a los Cleveland Cavaliers por un año, en un acuerdo de $2.3 millones. Se finalizó poco después de que Wade cancelara las exenciones, un paso necesario después de su acuerdo de compra con los Chicago Bulls durante el fin de semana.

"No hay mejor lugar para estar en este momento para seguir jugando y competir al más alto nivel", escribió Wade en un comunicado publicado en sus cuentas de redes sociales.

"Cleveland cree en mi talento y lo que puedo aportar a un contendiente de campeonato, tanto como jugador y líder. Espero reunirme y jugar junto a mi hermano LeBron. Hemos ganado dos campeonatos juntos y espero que obtengamos un tercero".



James dijo que se siente como un niño ahora que tiene a Wade con él de nuevo.

"Vamos, hombre, es uno de mis mejores amigos", dijo James el miércoles después de la primera de dos prácticas. Wade estaba a punto de unirse a los Cavaliers en la segunda. "Es como cuando empiezas a ir a la escuela y entras en el aula y no estás muy seguro de quiénes son tus compañeros de clase y cuando entras allí y uno de tus mejores amigos está ahí, eres como: Oh, sí, esto va a ser divertido, va a ser una buena clase."

"Ese es el tipo de sentimiento que tengo."



Wade, 12 veces All-Star y tres veces campeón de la NBA, eligió a Cleveland sobre Miami y Oklahoma City para tener la oportunidad de ganar otro título. También escuchó otros clubes, incluyendo a San Antonio.

"Siempre soñe con jugar para los Chicago Bulls y me siento muy afortunado de haber cumplido mi sueño el año pasado", escribió Wade. "El equipo ahora está dirigiéndose en una dirección diferente, que me ha hecho re-evaluar dónde necesito estar en esta fase de mi carrera. Ser parte de un equipo que está en el proceso de reconstrucción no se alinea con donde yo quieren estar en este momento sin importar lo difícil que sea esa decisión".

Para James, la llegada de Wade es la primera victoria de la nueva temporada.



"Estoy contento de que pudimos mantenerlo alejado de todos los demás", dijo.

Wade y James pasaron cuatro temporadas juntos con el Heat de Miami, ganando dos campeonatos y llegando a la final las cuatro veces como uno de los dúos mas letales en la historia de la liga.

Ahora unirán fuerzas en un equipo de Cleveland que es casi irreconocible después de un verano ocupado en el que Kyrie Irving fue cambiado a Boston y los Cavaliers remodelaron su lista con la adquisición de Isaiah Thomas, Jae Crowder, el MVP Derrick Rose y los agentes libres Jeff Green y José Calderón.

"Tenemos muchas opciones", dijo James, quien intentará llegar a su octava final consecutiva.

"Debería haber un montón de chicos recibiendo disparos abiertos o disparos con poca defensa. La eficiencia siempre ha sido muy importante para mí y D-Wade".



El jugador de 35 años, Wade, se ha estrechado con James desde que se unieron a la liga en el 2003, y su vínculo sólo se ha fortalecido con cada año que pasa.

En la duela y fuera de ella, tienen una gran conexión.