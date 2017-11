Trump muestra su peligrosa egolatría con el caso de los basquetbolistas en China

Por Ernesto Reitich

Tres jugadores del equipo de básquetbol de UCLA que habían sido detenidos en China por robar en una tienda pidieron disculpas por el gesto y agradecieron las gestiones del presidente para su repatriación a territorio estadounidense.

Trump intercedió personalmente con el líder chino Xi Jinping y obtuvo de las autoridades chinas la autorización para que los jugadores LiAngelo Ball, Cody Riley y Jalen Hill pudieran retornar al país.

Los tres admitieron haber robado de una tienda de Louis Vuitton. Los basquetbolistas habían sido arrestados y libertados bajo fianza, con el compromiso de permanecer en China, en espera de un proceso penal.

Más allá de la soberana estupidez de estos jugadores, es absolutamente reprobable su comportamiento. Estoy seguro que la reacción de cualquier otro presidente de los Estados Unidos, hubiese sido similar, el tratar de ayudar a unos chicos imberbes que cometieron un error.

Mi problema está en la insensata ‘tuiteadera’ del inquilino de la Casa Blanca.

Muy temprano, como nos tiene acostumbrados, Trump recurrió a Twitter para presionar a los tres jugadores para que le agradecieran públicamente las gestiones para la repatriación.

"¿Creen que los tres jugadores de baloncesto universitario darán las gracias al presidente Trump? ¡Se dirigían a diez años de cárcel!", escribió el insomne.



Una de las cosas que me impresiona y que es digno de analizar psicológicamente es referirse a sí mismo en tercera persona. Siempre he dudado de alguien que se ve a sí mismo como un personaje externo.

No sabemos si son inseguridades, pero cuando alguien está en la necesidad de ser adulado, de ser felicitado, de tener el crédito por encima de todo, eso simplemente demuestra una autoestima cuestionable.

Por Dios, Donald Trump, usted es el presidente del país más poderoso del Mundo. Fue adulado por la mitad de este país, ¿no es suficiente?

Larry Scott, comisionado de la liga Pacific-12 que agrupa a equipos deportivos universitarios, agradeció en un comunicado a Trump y al Departamento de Estado por su ayuda para resolver el caso.

"Estamos complacidos de que estos jóvenes hayan podido regresar a casa, a sus familias y su universidad", dijo Scott.

Al parecer eso no fue suficiente y el presidente necesitaba sentir más agradecimiento de parte de estos chicos.



Los tres terminaron dando las gracias al presidente y fueron suspendidos del equipo de manera indefinida. La suspensión me parece correcta, lo que no me parece correcto es la actitud del actual presidente en este preciso momento.

El hecho que los tres jugadores sean afroamericanos es algo que no debemos pasar por alto.

Trump ha tenido una relación complicada con atletas afroamericanos de renombre, criticando a quienes en la NBA o la NFL protestaron antes de los partidos o advirtieron que no visitarían la Casa Blanca mientras él fuese presidente.

La imagen de un hombre blanco, muy muy blanco, en una posición de poder demandando que estos tres jóvenes afroamericanos le den las gracias, lamentablemente me recuerda las reacciones insensatas anteriores del inquilino de la Casa Blanca con respecto a la violencia de los blancos supremacistas en Charlottesville o los improperios que lanzó contra los jugadores de la NFL.



Sr. Trump, un humilde consejo, usted es el presidente de este país, empiece a comportarse como tal, y acabe con la tuiteadera, estoy seguro que va a recibir más ‘agradecimiento’ del que jamás se hubiese imaginado.