Thomas y Olynyk eliminan a los Wizards y llevan a los Celtics a la Final...

Isaiah Thomas solía imaginar lo que sería jugar en un Juego 7 mientras veía a algunos de los nombres más grandes de la NBA cimentar sus legados.

La súper estrella de los Celtics estaba frente a su primera oportunidad de hacer lo mismo el lunes por la noche cuando Boston recibía a los Wizards en la batalla definitiva por el viaje a las finales de la Conferencia Este.

Estadísticas del partido

"Muchos dudaron de que podíamos ganar (Juego 6) en casa", dijo John Wall quien estaba enfocado en dejar a Boston fuera de los Playoffs.

Los Celtics comenzaban con muy bien ritmo y velocidad y se ponían arriba en los primeros minutos, pero los Wizards no estaban dispuestos a irse a casa con las manos vacías.

John Wall y Marcus Morris trataban que Boston no se les alejara mucho ante un público enardecido.

El juego estaba muy parejo, con los Celtics un poco más efectivos con 47% en tiros de campo vs 40% de los Wizards al final del primer cuarto que terminaba 27 x 23 a favor de los locales.



Kelly Olynyk is putting the team on his back! pic.twitter.com/c9d9CR9Cxl

— Boston Celtics (@celtics) May 16, 2017