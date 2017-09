Reportes: Carmelo Anthony se va a Oklahoma City junto a Westbrook y Paul George

The Associated Press

ARCHIVO - En esta foto del 20 de noviembre de 2016, el jugador de los Knicks, Carmelo Anthony, festeja un triple en un partido contra los Hawks de Atlanta en Nueva York. (AP Fhoto/Mary Altaffer, File) The Associated Press

NEW YORK (AP) - Carmelo Anthony se va a Oklahoma City.

Los Knicks de Nueva York aceptaron traspasar al estelar alero al Thunder, informó el sábado una persona con conocimiento del acuerdo. Los Knicks recibirán Enes Kanter, Doug McDermott y una selección del draft.

La fuente habló con The Associated Press con la condición de no ser identificada debido a que el traspaso no ha sido anunciado.

Un día después que indicaron que esperaban la presencia de Anthony al abrir el lunes su pretemporada, los Knicks finalmente pudieron cerrar un canje que había estado fraguando desde la pasada temporada.



Anthony se suma a una potente alineación de Oklahoma City que incluye a Russell Westbrook, el vigente Jugador Más Valioso de la NBA, y Paul George, quien llegó procedente de Indiana durante el receso de verano.

Anthony no tardará tiempo en enfrentar a sus excompañeros: los Knicks abrirán su temporada regular en Oklahoma City el 19 de octubre.