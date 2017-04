Perdóname Charles Barkley, pero la NBA está en su mejor momento

La ex estrella de la NBA siempre ha expresado que esta generación no es la misma que antes, pero la audiencia y las estadísticas dicen lo contrario.

Por Ernesto Reitich

En una liga donde hay 30 equipos y cada uno de ellos tiene mínimo una estrella, las opciones son muchas. Casi todas las noches durante aproximadamente 8 meses los mejores atletas del planeta invaden nuestros televisores, teléfonos, tabletas, computadoras y redes sociales con jugadas que parecieran salir de una película.

La espectacularidad de este deporte, aunado con la cercanía a la duela, hace que estas estrellas estén mucho más encima de nosotros y sean fáciles de identificar e idolatrar.

Algunos críticos como Barkley dicen que la NBA está en su peor momento con respecto al nivel de los jugadores, que son ‘soft’, que no compiten, que son amigos, algo que desde mi punto de vista no tiene ningún sentido, las estadísticas y el nivel que han mostrado un gran número de jugadores de la NBA esta temporada es simplemente impresionante.

Solo por nombrar algunas hazañas, esta temporada ya está pasando a la historia gracias a los 41 ‘triple dobles’ que lleva Westbrook hasta hoy, empatando un record ‘imposible’ que estuvo intacto por más de medio siglo y a punto de promediar un ‘triple doble’ durante toda la temporada.



Y que me dicen de la temporada de la ‘Barba’ Harden, la mejor de toda su carrera, que ha llevado a los Rockets a su mejor temporada en años, colocándose de tercer lugar en la poderosa Conferencia del Oeste. Harden ha hecho que todos los jugadores de su equipo mejoren y casi promedia un ‘triple doble’ también, con 29.2 puntos, 8.1 rebotes, y 11.2 asistencias por partido.



James Harden: “No tener a nadie controlándome es lo mejor que me ha pasado” /Univision Deportes Network 0 Compartir

El pequeño gigante verde de los Celtics, Isaiah Thomas se ha apoderado de la Conferencia del Este esta temporada, su energía, sus ganas, su versatilidad, su velocidad y su precisión han convertido a este jugador de apenas 5’9 de estatura en un gigante capaz de enfrentarse con los más poderosos con solo 5 años en la liga. De hecho, su equipo está luchando por la primera posición del Este, tratando de mejorar la marca de nada más y nada menos que los campeones defensores, los Cavaliers de Cleveland. Isaiah está promediando 29.1 puntos, y 5.9 asistencias por partido.



Top 10 jugadas de Isaiah Thomas en el 2016-17 /Univision Deportes Network 0 Compartir

Otro joven que está tomando a la NBA por sorpresa gracias a su increíble calidad ofensiva, es la estrella de los Suns de Phoenix, Devin Booker, quien no solo se lució en sus respectivos juegos en la Ciudad de México, sino que anotó 70 puntos en un partido para convertirse en el jugador más joven, con apenas 21 años, en lograr una hazaña de esta magnitud.



Así fueron los 70 puntos de Devin Booker contra los Celtics /Univision Deportes Network 0 Compartir

El nivel y espectacularidad de esta liga no tiene límites, LeBron, Curry, Durant, Davis, Cousins, DeRozan, Lillard, Wall, Kawhi, Irving, Towns, Butler, George, Wiggins, Antetokounmpo, Beal, Thompson, Griffin, Hayward, los Gasol, Porzingis, CP3 son solo algunas de las súper estrellas de hoy en día. Sorry “Sir Charles” pero no recuerdo que en el pasado hayan existido tantos jugadores de tan alto nivel al mismo tiempo.

Estadí sticas de los jugadores

El público de la NBA cada vez crece y crece más, la internacionalización de la mejor liga del baloncesto del mundo es imparable, gracias no solo a las transmisiones tradicionales por TV y el lucrativo contrato de $24 billones, sino a las distintas estrategias a nivel Digital y de redes sociales que ha explotado la NBA mejor que nadie.



publicidad

La NBA lidera todas las ligas deportivas estadounidenses con 1.300 millones de seguidores combinados en las redes sociales y está alimentando mejor que nadie su apetito por contenido.

Con los 19 juegos de televisión a nivel nacional adicionales este año, los aficionados han visto 37 millones de horas más de acción de juego, dijo la liga. El juego de Navidad entre Cleveland y Golden State fue el juego más visto en la historia de ABC, la noche de apertura en TNT subió 8% y la revancha entre los Warriors-Cavaliers en Martin Luther King Jr. Day fue el partido más visto de la temporada regular desde el 2013.

Esos números contrastan con la NFL, que vio disminuir su audiencia un 8% la temporada pasada, mientras que los juegos de los domingos y lunes por la noche se redujeron un 12% y un 10%, respectivamente.

La NBA y su comisionado Adam Silver ha sido pionera y brillante repartiendo su contenido, aprovechando las redes sociales y los medios digitales, y claro está, cuando tienes un producto de primera calidad, lleno de estrellas que hacen maravillas en la cancha, estas ofreciendo ‘oro en polvo’ y el público allá afuera esta feliz.