Pau Gasol muy impactado por la masacre en Texas

Los San Antonio Spurs honraron a las víctimas del tiroteo masivo del domingo en Sutherland Springs, Texas, con un minuto de silencio antes de su enfrentamiento en el AT&T Center contra los Phoenix Suns.

Pau Gasol, habló del tiroteo masivo antes del juego:

"Para mí, se ha salido de control. En esta situación, las leyes, las reglamentaciones sobre armas de fuego, deben abordarse. Está en cualquier parte: conciertos, escuelas, iglesias, niños. Esto es devastador, pero es una realidad".

"No sé cómo pero deben regularse las leyes de armas y las organizaciones de armas en este país", dijo Gasol. "Pero es necesario proteger a los inocentes. Esto sucedió y podría habernos pasado a cualquiera de nosotros. Podría suceder en el supermercado la próxima vez. Podría suceder en cualquier lugar. Ha llegado al punto en que es realmente preocupante, realmente preocupante".

"¿No es seguro un juego de baloncesto? Espero que no pase nada. Creo que hay medidas de seguridad que impiden que eso suceda afortunadamente. Pero ¿qué sigue? Eso es lo que tiene que preguntarse. Es demasiado repetitivo. No es algo que ocurre una vez cada 20 años. Parece que ocurre una vez cada semana o cada dos semanas", agregó Gasol. "¿En qué punto decimos, 'Ya es suficiente'? No sé. Sé que es un tema delicado. Pero odio que maten a personas inocentes y que las familias paguen ese precio y carguen con esa carga por el resto de sus vidas. vidas y el dolor. Es triste, muy triste".