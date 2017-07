Mexicana Sofía Payán gana competencia de triples en Baloncesto sin Fronteras

Día 4:

El día final del 9° Basketball Without Borders Americas (BWB) cerró con los 66 jóvenes jugadores representando a 16 países y territorios de América disputando los Playoffs y un par de Juego de Las Estrellas enfrente de una entusiasmada afición bahameña.

La acción comenzó en la mañana con los cuatro equipos de varones disputando las semifinales. Los ganadores se enfrentaron en la gran final, mientras los derrotados tuvieron su juego consuelo. Los dos equipos de mujeres jugaron el partido por el campeonato.

Los campeones en la rama masculina sresultaron los Hawks, vencedores de los Spurs en la final. Los Hawks fueron entrenados por el asistente técnico de Atlanta, Darvin Ham, Wayde Adderley y Derek Cummings. Los Hawks tuvieron en su plantel a Zion Jones (Islas Vírgenes) Jeriel Zayas (Puerto Rico), Francisco Farabello (Argentina), Lucas Zibecchi (Brazil), Jermaine Miranda Pérez (Puerto Rico), Tyrece Thompson (Jamaica), Addison Patterson (Canadá), Kai Jones (Bahamas), Jaden Bediako (Canadá) y Kofi Cockburn (Jamaica).



Entre las chicas, las campeonas fueron las Sparks, que derrotaron al Fever en un emocionante tiempo extra con una canasta que definió el juego. En el roster de Sparks estuvieron Piper Doo (Canadá), Diondrea Nixon (Bahamas), Rebeca Morones (México), Lesiriam Pagan (Puerto Rico), Emily Martindale (Canadá), Ellanis Armenteros Gelabert (Cuba), Esmery Dahiana Martínez (República Dominican), Thiare Antonella García Gutiérrez (Chile), Karla Alejandra Martínez Hidalgo (México), Solmilena Arias (Rep. Dominicana) y Marcela Gutiérrez (Uruguay). El equipo fue conducido por el coach FIBA Ronald Cass, Varell Davis y Felix Musgrove.

Luego fue el momento de anunciar a los integrantes de los equipos del All Star del campamento, que se jugaría con público en las gradas.



Los varones se dividieron entre el equipo Azul (dirigido por el coach Darvin Ham, James Borrego, Tiago Splitter y Acie Law) que tuvo los siguientes jugadores; Zion Jones (I. Vírgenes), Santiago Vescovi (Uruguay), Moises Emilio Andriassi (México), Joel Brown (Canadá), Leandro Bolmaro (Argentina), Anthony Lawson (Canadá), Samuel Hunter (Bahamas), Bernardo DaSilva (Brasil) and Kofi Cockburn (Jamaica); en tanto el equipo Blanco – entrenado por el asistente de Cleveland, Jim Boylan, el asistente de Phoenix, Bret Burchard, Anderson Varejao y Sasha Vujačić – contó con los siguientes jugadores Carlos Paez (Venezuela), Francisco Farabello (Argentina), Leonardo Colimerio (Brasil), Addison Patterson (Canadá), Wheza Panzo (Canadá), Joao Marcello Pereira (Brasil), Kai Jones (Bahamas), Mawell Lorca-Lloyd (Chile) and Tyrese Samuel (Canadá).



El canadiense Wheza Panzo resultó el MVP del Juego de las Estrellas, mientras que Francisco Farabello fue elegido el MVP del campamento.

Entre las chicas también hubo un duelo entre las mejores jugadoras. En el equipo Azul, dirigido por la leyenda WNBA Ebony Hoffman y Lorena Núñez, estuvieron: Piper Doo (Canadá), Rebeca Morones (México), Emily Martindale (Canadá), Ellanis Armenteros Gelabert (Cuba), Thiare Antonella Garcia Gutierrez (Republica Dominicana). El equipo Blanco, orientado por el coach FIBA Ronald Cass – Sofia Alejandra Payan Martínez (México), Florencia Chagas (Argentina), Patricia Lauren Boers (Canadá), Odeth Betancourt (Venezuela), Briontae Riley (Bahamas) and Lorena Anunciacao (Brasil).

La argentina Florencia Chagas resultó la jugadora más valiosa del All Star Game, mientras que la dominicana Esmery Dahiana Martínez fue elegida la MVP del camp.



En medio de los All Star Games hubo una divertida competencia de triples entre el canadiense Anthony Lawson, ganador del torneo de triples masculino el viernes; y la mexicana Sofía Alejandra Payán Martínez -ganadora del desafío femenil y Sasha Vujacic, jugador de los New York Knicks.

La ganadora resultó la mexicana Payán Martínez, que recibió su reconocimiento.



Así cerró otro exitoso campamento del Básquetbol Sin Fronteras, que fue recibido por primera vez por las Bahamas.

Día 3: Competencia de triples, entrenamientos y partidos

El tercer día del Basketball Without Borders Americas (BWB) vio más competencia individual y por equipos dentro del Kendal G. L. Isaacs National Gymnasium.

Los 66 participantes del campamentos, de 16 países y territorios de América, llegaron al Gimnasio Isaac por la mañana y participaron de un concurso de lanzamientos triples. Luego de tomar posiciones yendo alrededor del arco de triples, los jugadores trabajaron en ejercicios individuales para desarrollar habilidades en distintas posiciones y mantuvieron una práctica de equipo corta en la que recibieron instrucciones de los entrenadores y jugadores con experiencia NBA/WNBA/FIBA.



Por la tarde, los cuatro equipos de varones y los dos mujeres tomaron la cancha para la fase final de partidos que determinaría los duelos de Playoffs para el sábado.

Luego de que se completaron los juegos del día, los entrenadores que están trabajando en el BWB Americas dieron una clínica para entrenadores locales que les ayuda a mejorar el juego de básqeutbol con conceptos de la NBA y la WNBA. Para finalizar la jornada, se hizo otra presentación de la clínicas para referís de la Federación de Básquetbol de Bahamas.

El sábado será tiempo para el cierre del campamento con la definición de la competencia (semifinales, finales y juego de consuelo para los varones; juego por el campeonato para las damas) durante la mañana, para luego dar lugar a la selección del BWB All-Star. Por la tarde, aquellos jugadores seleccionados, disputarán el All Star Game.

Día 2:

El foco en el segundo día del campamento de Basketball Without Borders (BWB) Americas 2017 fue en los primeros juegos por equipos, luego del Draft celebrado en la noche del miércoles, en el que los entrenadores del campamento escogieron a sus jugadores en el Atlantis Paradise Island.

Day two of the NBA and FIBA Basketball Without Borders event in Nassau, Bahamas Wednesday July 6, 2017. (Photo by Tim Aylen)Luego de una hora de evaluaciones al estilo NBA Combine, los niños y niñas participantes del campamento trabajaron sobre el parquet del Kendal G.L. Isaacs National Gymnasium en ejercicios para desarrollar las habilidades en cada posición con la supervición de los entrenadores del camp. Los jugadores tuvieron la oportunidad de practicar junto a sus nuevos compañeros de equipo antes de comenzar la competencia.



Los varones se dividieron en cuatro equipos: Cavaliers (entrenados por los coach asistentes de los Cavs, Jim Boyland y Anton Felix), Hawks (Darvin Ham, Wayde Adderley y Derek Cummings; todos entrenadores-asistentes de Atlanta) Spurs (con los asistentes de Pop, James Borrego, Nigel Ingraham) y los Trail Blazers (entrenados por el asistente de Portland, David Vanterpool, y los asistentes de Phoenix Suns, Bret Burchard y Quentin Hall). Los dos equipos femeninos fueron seleccionados por el Indiana Fever (entrenado por la leyenda de la WNBA, Ebony Hoffman, Desmond Hall y Lorena Núñez) y Sparks (entrenados por el coach FIBA Ronald Cass, Varell Davis y Felix Musgrove)

Los participantes del campamento, 66 de los mejores jugadores y jugadoras del continente, representando 16 países, mostraron sus habilidades en la competencia y recibieron instrucciones de los entrenadores y los jugadores de NBA, WNBA y FIBA durante cada uno de los partidos. Mientras pueden existir barreras idiomáticas, los conceptos del básquetbol son los mismos en cada uno de los países representados en el BWB Americas.

El viernes comenzará con la competencia de triples en la mañana para luego dar paso a una sesión de práctica de habilidades; por la tarde será el tiempo de saltar a la cancha para más juegos. Una clínica para entrenadores cerrará la jornada.

Día 1:

Basketball Without Borders (BWB) Americas 2017 abrió sus puertas oficialmente este miércoles en el Kendal G.L. Isaacs National Gymnasium de Nassau, Bahamas. El comienzo lo marcó una conferencia de prensa que presentó a jugadores de la NBA, WNBA así como jugadores FIBA, técnicos e invitados especiales que le dieron la bienvenida a los “campers”, así como dieron las gracias a todos las partes involucradas para desarrollar el campamento, como Nike, la Federación de Básquetbol de Bahamas y el Ministerio de Juventud, Deporte y Cultura de Bahamas. Los medios de prensa más importantes de Bahamas y enviados internacionales estuvieron presentes para cubrir el programa, hacer entrevistas y tomar fotografías.



Los participantes del campamento, los mejores 66 niños y niñas de 16 países y territorios del continente, comenzaron el día con una sesión de “Life Skills” (Habilidades de Vida) donde aprendieron qué esperar en el curso del evento. El canadiense Dwight Powell (Dallas Mavericks), los brasileños Thiago Spliter y Anderson Varejao, la leyenda de la NBA Acie Law y la leyenda de la WNBA, Ebony Hoffman lideraron la sesión y contestaron las preguntas de los “campers” sobre las experiencias jugando en la NBA y en la WNBA.

Luego los jóvenes jugadores pasaron a una ronda de prácticas para desarrollar sus habilidades según la posición en el campo con estaciones para bases, aleros e internos. Los entrenamientos de la tarde les dio a los entrenadores la posibilidad de evaluar el nivel del talento de los jugadores, mientras que el Draft del BWB Americas tendrá lugar esta noche.

Más tarde, más de 60 niños de escuelas primarias locales y orfanatos visitaron el campemento de BWB Americas para la muy esperada clínica de Jr NBA, en la cual los niños tuvieron la oportunidad de trabajar en sus habilidades para pases, lanzamientos y rebotes junto a jugadores de NBA y WNBA. Los niños estaban emocionados de compartir la cancha con algunos de los mejores jugadores del mundo y dejaron el gimnasio con una sonrisa en sus caras y un recuerdo imborrable.

El final de la jornada trajo una clínica para los árbitros locales de Bahamas, que serán los encargados de oficiar durante los juegos del BWB Americas 2017.



Luego del Draft del miércoles por la noche, los participantes del campamento volverán a pisar el tabloncillo el jueves por la mañana participando de evaluaciones al estilo del “NBA Combine” y trabajaos específicos en diferentes posiciones para luego participar de los juegos en la tarde.