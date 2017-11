Marc Gasol: "Creo en el juego en equipo, la generosidad y el sacrificio"

Los Ángeles (EE.UU.), 5 nov (EFE).- Marc Gasol firmó hace dos veranos una renovación multimillonaria por los Memphis Grizzlies, el único equipo donde ha militado en su carrera NBA y donde, de momento, quiere seguir disfrutando, aunque admitió a Efe que "nunca se sabe" qué le deparará el futuro.

Preguntado por su continuidad en la franquicia de Tennessee a pesar de no contar con grandes posibilidades de lograr el anillo en la actualidad, respondió: "Eso no depende solo de los resultados, sino de cómo se hacen las cosas, cómo te sientes, si ves que todo va unido, que todos están en la misma sintonía..."



"Está claro que en el futuro nunca se sabe y menos en un trabajo como este, tan inseguro, pero yo siempre pienso en el día a día. No pienso en el futuro porque nunca se sabe qué puede pasar. Disfruto mucho de mi día a día jugando con estos chicos y sufro con ellos cuando perdemos. Esa es mi realidad", manifestó.

Gasol merodeó el triple-doble (15 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias) en la derrota de su equipo ante Los Angeles Lakers por 107-102.

Eso sí, Memphis estuvo cerca de darle la vuelta al marcador a pesar de ir 22 puntos abajo (82-60).

"Esa es la parte positiva de hoy, que el equipo ha respondido y ha intentado recuperar la desventaja, pero nos faltaron un par de minutos más. Lo que menos me ha gustado es la inconsistencia defensiva. Nos ha costado mucho comprender el partido defensivamente. Ellos han entrado en un ritmo difícil de pararlos. De todo se aprende", indicó.

Gasol está satisfecho con el arranque de temporada de los Grizzlies y dijo no prestar mucho atención a los pronósticos de los expertos, que, antes de que echara a andar la temporada, consideraban que Memphis no sería equipo de "playoffs".

"No sé, nunca he hecho caso, con todo respeto, a la opinión de los demás. De ser así, seguramente no estaría hoy aquí jugando. Nosotros queremos seguir creciendo, seguir aprendiendo de errores y mejorar para ser más consistentes, disciplinados y seguir una línea ascendente", valoró.



Además, alabó el trabajo de reservas como Tyreke Evans.

"Nos están dando mucho rendimiento, tienen los roles bastante definidos y son jugadores con bastante experiencia", señaló.

Preguntado acerca de si considera que al quinteto inicial de Memphis le falta un punto de calidad, replicó: "Es más experiencia que calidad. Todo jugador de la NBA tiene calidad para estar aquí. Es cuestión de organización, de frenar el juego un poco a veces, pero con experiencia se aprende".

Por último habló de mantener la mentalidad de esfuerzo defensivo y baloncesto sin egoísmos a pesar de la marcha de Tony Allen y Zach Randolph.

"No entendemos el basket de otra manera. Es lo que sabemos hacer para ganar. Tanto Mike Conley como yo creemos firmemente en el juego en equipo, la generosidad y el sacrificarse por los demás", concluyó.