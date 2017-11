Marc Cuban ofrece pagarle clases de negocios a Draymond Green

DALLAS - Mark Cuban, dueño de los Dallas Mavericks, dijo que cree que Draymond Green, "le debe una disculpa a la NBA" por criticar el uso del término 'propietario' en los deportes.

Green estaba respondiendo al controvertido comentario del propietario de los Houston Texans, Bob McNair, de que la NFL "no puede tener reclusos corriendo la prisión".

"Para empezar, dejemos de usar la palabra propietario y tal vez usemos la palabra Presidente", escribió Green. "Ser propiedad de alguien solo establece un mal precedente para comenzar. Establece el tono equivocado. Le da a uno una mentalidad equivocada".

Cuban dijo que el comentario de McNair, hecho durante una reunión entre dueños y jugadores de la NFL sobre asuntos sociales, era "incorrecto, ridículo".

Sin embargo, Cuban dijo que también se sintió ofendido con los comentarios de Green.

"Las personas que leen ese mensaje y lo malinterpretan, hacen que parezca que no hacemos todo lo posible para ayudar a nuestros jugadores a tener éxito y no nos importan sus familias y no nos preocupamos por sus vidas".



Tratar de crear cierta connotación de que ser propietario de acciones en una compañía es el equivalente de propiedad en términos de personas, eso simplemente está mal. Expresó Cuban.

"Somos dueños de la equidad, no somos dueños de personas", dijo Cuban. "Y hay una gran diferencia. Este es un país en el que tenemos corporaciones, y ustedes ponen su dinero y compran acciones. EQUIDAD."

"Draymond puede hablar basura en la cancha, pero cuando entra en nuestro mundo, no ... Supongo que es porque fue al estado de Michigan y no tomó clases de negocios. Cuando posee un equipo, posee patrimonio, acciones. Eso se llama propiedad. Dígale si quiere tomar clases en la escuela de negocios de Indiana, incluso pagaré por ellas y lo ayudaremos a aprender esas cosas ".



publicidad

"Pregúntale a alguien que alguna vez ha jugado para mí. Pregúntale a alguien que alguna vez trabajó para mí. Estoy lejos de ser perfecto. He sido brutalmente honesto sobre el racismo y sobre cómo tenemos que trabajar duro para superarlo, pero sugerir que un equipo de la NBA es una especie de ... Ni siquiera voy a nombrarlo".